樹林武林國小風雨操場啟用 蘇巧慧強調中央地方合作爭取建設

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天出席樹林區武林國小風雨操場啟用典禮，現場氣氛熱絡。她表示看到操場完工心中充滿感動，因為武林國小籃球隊成績非常亮眼，過去卻缺乏適當場地，下雨天只能在悶熱的停車場練球。這幾年在她與在地議員持續辦理會勘、尋找空間並向中央爭取經費下，結合新北市政府團隊的合作，終於順利完工。

蘇巧慧指出，今日除了武林國小風雨操場啟用外，三多國中天幕球場也同步落成，日前她更曾與教育部體育署運動部部長李洋一同視察樹林三龍公園天幕球場完工情形，加上先前鶯歌尖山公園等多座場地，成果豐碩。她強調在極端氣候影響下，天幕球場是極佳的防護設施，未來會持續向中央爭取預算，讓地方優質設備逐步到位。

針對對手國民黨新北市長候選人李四川今日下午與新北市長侯友宜一同車隊掃街，蘇巧慧對此回應，自身團隊在競選活動設計上非常用心，主打有政績與願景，希望展現新北市未來的精彩與有趣。先前車掃活動不僅現場反應熱烈，團隊亦規劃多樣化線上互動程式，讓無法到場的網友也能參與並享有滿滿的互動樂趣。

蘇巧慧也預告下一次車掃預計於本用日登場，路線將行經新莊、三重與蘆洲等地區。屆時她將與在地民意代表攜手向市民請託，邀請大家無論是在線上參與或是實體到場加油，一同感受「新北隊」已經全面準備好的決心與誠意，宣示要打造安居樂業且精彩多元的新北市。

談及今晚將與台北市長候選人沈伯洋合體舉辦活動，蘇巧慧表示隨著選戰倒數，越來越多來自不同世代與領域的人士加入支持陣營。她認為這代表社會大眾認同團隊堅持正面、陽光、講述政見與未來的參選態度。至於活動名稱取為「戒慎恐懼」，則是期許團隊保持一路累積的能量與態度，穩定邁向最後勝選。

針對外界關注是否透過「總統牌」抗衡侯友宜與李四川，以及賴清德總統曾提及願意協助兌現政見一事，蘇巧慧說明，身為在地立法委員，多年來核心工作就是全力向中央爭取經費。她同時肯定新北市政府團隊在侯友宜領導下的配合，許多大小工程都是雙方攜手完成，展現出良好的中央與地方合作典範。

蘇巧慧並指出，今天啟用的風雨操場即是中央與地方成功合作的具體案例，由中央提供經費支持、地方政府執行工程並分擔部分預算。她強調未來將延續此溝通模式，充分發揮發揮協調能力，為新北市民爭取更多建設資源。

新北市樹林區武林國小風雨操場今天啟用，民進黨新北市長候選人蘇巧慧強調，中央地方合作爭取建設，看到操場完工心中充滿感動。記者王長鼎／攝影

新北市樹林區武林國小風雨操場今天啟用，民進黨新北市長候選人蘇巧慧強調，中央地方合作爭取建設，看到操場完工心中充滿感動。記者王長鼎／攝影

新北市樹林區武林國小風雨操場今天啟用，民進黨新北市長候選人蘇巧慧強調，中央地方合作爭取建設，看到操場完工心中充滿感動。記者王長鼎／攝影

新北市樹林區武林國小風雨操場今天舉辦啟用典禮。記者王長鼎／攝影