邱莉莉看板換與沈伯洋掀話題 綠營盼「洋流外溢」催動台南選情

民進黨台南市議員邱莉莉貼出與民進黨台北市長參選人沈伯洋同框的競選看板，並寫著「莉莉、洋流返鄉投票」，同一面牆原本是和台南市長候選人陳亭妃的競選看板，引起矚目；率先掛出與沈伯洋合體競選看板的民進黨台南市議員蔡筱薇表示，是期待「洋流外溢」帶起年輕人返鄉投標的熱情。

蔡筱薇受訪表示，台南選情相較台北確實顯得較為冷淡，希望透過沈伯洋在台北掀起的選戰熱度，帶動地方選情，進一步翻轉台北選戰、戰勝蔣萬安，也讓這股聲勢外溢到台南，形成跨縣市的催票力量。

她指出，地方上應更積極呼籲北漂、南漂的台南子弟返鄉投票，千萬不要被誤導成只是縣市長之間的問題。她認為，陳亭妃也一定希望沈伯洋能和她一樣，在這次選舉中順利當選，兩地候選人應相互拉抬，讓支持者都能出門投票。

事實上，民進黨及本土派議員候選人也希望爭取到「洋流外溢」的拉抬效果，透過發送洋流飄帶及小物與選民互動，也陸續看到與沈伯洋合體的看板，向北漂台南鄉親喊話，希望大家返鄉投票。

蔡筱薇表示，選戰不能只靠候選人在地方衝刺，也需要在外地工作、生活的鄉親一起返鄉，以實際投票展現支持。

陳亭妃也說，「洋流」帶動的政治熱度，特別引起年輕世代共鳴，也讓更多年輕人開始關心台灣的政治與未來。她呼籲在外地工作、求學的台南子弟，選舉當天一定要記得返鄉投票，支持民進黨提名的參選人，讓年輕世代的力量成為改變台南、推動台灣向前的重要動力。