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影／藍將舉行「安心」遊行 沈伯洋諷蔣：知道民眾不安心？

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左三）到大安區安居市場掃街，一早民眾就排隊等候簽名拍照。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左三）到大安區安居市場掃街，一早民眾就排隊等候簽名拍照。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午前往台北市大安區安居市場掃街，吸引不少民眾到場等候簽名、合照。活動預定上午9時開始，甚至有民眾一早6時就到場排隊，展現熱情。

沈伯洋昨天拜會國民黨籍台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注。台北市長蔣萬安對此表示，過去不論哪個黨派的候選人，陳健治都會接見，陳前議長具有一定高度，尊重各陣營的安排。

蔣萬安競選總部則表示，競總也已邀請陳健治到訪，陳的政治態度並未改變，預計下周11月12日親自前往蔣萬安競總加油打氣。

對此，沈伯洋表示，蔣萬安可能完全搞錯這次拜會的目的。他說，陳健治原本就與自己不同黨籍，但未來若要推動市政，本來就需要跨黨派合作，因此有必要向不同政治立場、具有豐富行政協調經驗的人請益。

沈伯洋指出，陳健治擔任議長多年，歷經不同市長任期，累積許多協調經驗，值得學習。他強調，這次拜會是為了請教過去協調市政的經驗及相關眉角，並不是要將陳健治轉變為自己的支持者，質疑蔣萬安是否誤解拜會目的。

另外，針對蔣萬安將於11月14日舉辦的「安心大遊行」，沈伯洋表示，讓民眾安心是政府應該做的事，而不是透過舉辦遊行就能達成。他並以過去遊行涉及「毒油」議題為例，反問蔣萬安是否也認為目前民眾感到不安心，並質疑若依照蔣萬安一貫的施政邏輯，舉辦「安心大遊行」是否顯得有些矛盾。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）上午前往大安區安居市場掃街，受到民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）上午前往大安區安居市場掃街，受到民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午前往大安區安居市場掃街，民眾熱情高舉「沈伯洋必勝」的愛心手牌。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午前往大安區安居市場掃街，民眾熱情高舉「沈伯洋必勝」的愛心手牌。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）上午前往大安區安居市場掃街，向店家拜票，受到民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）上午前往大安區安居市場掃街，向店家拜票，受到民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

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