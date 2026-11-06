北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

羅智強表示，辯論會後，網路上幫蔣萬安辯護的聲音愈來愈大，敢檢視沈伯洋的人愈來愈多，但仍不要低估洋流，沈的金身仍在，加上投入的資源和綠營支持者較熱情，每次場子確實很熱，蔣萬安目前最大的困境就是「不表態的支持者比較多」。

羅智強呼籲，11月14日周六下午2時的大遊行是重中之重，拜託支持者一起站出來，南北兩路大集結，展現力挺蔣萬安的氣勢，目前洋流的熱度沒有下降，最怕蔣萬安的支持者從不表態變成不投票，當對手已經到頂，最後的關鍵，取決藍營上升的速度有多快。

身兼國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽表示，藍白議員候選人「聯合競選」可以期待，蔣萬安替個別白營議員站台禁令可望解除。

羅智強表示，他和立委徐巧芯擔任競總窗口，和民眾黨溝通順暢良好，至於選前是否站台或合作形式，僅表示「拭目以待」，須尊重民眾黨的主體性，不能由蔣競辦代替宣布，這是基本禮貌和態度，至於新竹藍白僵局是否能解，還要觀察。