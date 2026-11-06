曾批普發1萬是空頭支票 花蓮縣長候選人游淑貞加碼「普發2萬」

選前關鍵時刻，國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天拋出政策，若當選要普發2萬元；無黨籍候選人張峻先前提普發1萬元，魏嘉賢則以涵蓋12個面向「未來存摺」為構想，主張縣民從出生到老可累積150萬元額度。

除了普發2萬元，游淑貞也大幅加碼社會福利政策，包括新生兒補助每人10萬元、老人愛心乘車額度由每月1500元調高到2000元，並有1000元生活禮金，還有青年購屋貸款利率補助50%等。媒體詢問所提政策會增加多少縣庫支出？游淑貞說，完整的數據之後精算再告訴大家。

游淑貞今天表示，自己是教育出身，花蓮的社會福利要照顧0到120歲，新生兒除了中央補助10萬，花蓮縣府再加碼10萬。

她表示，0到18歲要「0元教養」，幼兒托育部分，家長自己帶或者送入準公托及準公共化幼兒園，每位幼兒補助5千元，準公托公幼不足的額度由縣府補助。

她也會延續國小、國中、高中營養午餐免費，及高中每學期1萬元補助金的政策。此外，花蓮子弟長大到縣外求學，補助每人一年4萬8000元。

她說，青年成家立業不容易，還要承擔照顧高齡長者，撫育幼童的重擔，未來將推青年創業貸款100萬，及購屋貸款利率補助50%。對於高齡長者，除了65歲以上免健保費，長輩愛心乘車從現行1500元調高為每個月2000元，還有1000元生活禮金，縣內搭火車免費。

另一無黨候選人張峻今年5月曾提出普發1萬元政策，強調「普發總比亂花好」，當時游淑貞曾表示，行政不能憑空想像，財政更不能流於口號，政治人物不該為選舉開空頭支票。

今年加碼拋「普發2萬元」，游淑貞說明，之前回應是擔心會排擠到社會福利和各項建設，但經過精算和詳實評估，認為在財劃法修正後縣庫可以支應，才提出普發2萬元政策。