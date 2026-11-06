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曾批普發1萬是空頭支票 花蓮縣長候選人游淑貞加碼「普發2萬」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）今天拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）今天拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影

選前關鍵時刻，國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天拋出政策，若當選要普發2萬元；無黨籍候選人張峻先前提普發1萬元，魏嘉賢則以涵蓋12個面向「未來存摺」為構想，主張縣民從出生到老可累積150萬元額度。

除了普發2萬元，游淑貞也大幅加碼社會福利政策，包括新生兒補助每人10萬元、老人愛心乘車額度由每月1500元調高到2000元，並有1000元生活禮金，還有青年購屋貸款利率補助50%等。媒體詢問所提政策會增加多少縣庫支出？游淑貞說，完整的數據之後精算再告訴大家。

游淑貞今天表示，自己是教育出身，花蓮的社會福利要照顧0到120歲，新生兒除了中央補助10萬，花蓮縣府再加碼10萬。

她表示，0到18歲要「0元教養」，幼兒托育部分，家長自己帶或者送入準公托及準公共化幼兒園，每位幼兒補助5千元，準公托公幼不足的額度由縣府補助。

她也會延續國小、國中、高中營養午餐免費，及高中每學期1萬元補助金的政策。此外，花蓮子弟長大到縣外求學，補助每人一年4萬8000元。

她說，青年成家立業不容易，還要承擔照顧高齡長者，撫育幼童的重擔，未來將推青年創業貸款100萬，及購屋貸款利率補助50%。對於高齡長者，除了65歲以上免健保費，長輩愛心乘車從現行1500元調高為每個月2000元，還有1000元生活禮金，縣內搭火車免費。

另一無黨候選人張峻今年5月曾提出普發1萬元政策，強調「普發總比亂花好」，當時游淑貞曾表示，行政不能憑空想像，財政更不能流於口號，政治人物不該為選舉開空頭支票。

今年加碼拋「普發2萬元」，游淑貞說明，之前回應是擔心會排擠到社會福利和各項建設，但經過精算和詳實評估，認為在財劃法修正後縣庫可以支應，才提出普發2萬元政策。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天在黨內五合一選舉多位候選人陪同下，拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天在黨內五合一選舉多位候選人陪同下，拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影

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