兒虐「用猜說」遭戴錫欽批誠信不正 沈伯洋：不要跟蔣萬安上車

民進黨台北市長候選人沈伯洋近日接受專訪被問及兒虐案，回應「只能用猜的」遭到藍營猛攻，議長戴錫欽更批誠信不正。沈今天上午到安居市場掃街再次還原受訪內容，怒批側翼移花接木，政治人物竟拿來攻擊，呼籲戴也要選舉，更要媒體轉告「不要跟著蔣市長再上這台車」。

沈伯洋表示，那時候是他在講是家外兒虐，包含一直開記者會講的培諾米達、夏莉絲等兒虐事件，結果市府問A答B，拿出來數據在講不適任父母在家裡虐待小孩的那些數據，那些不是他講的他講的是送到幼兒園也就是「100多件的小孩受害，600多起的不當對待」。

沈伯洋表示，當天在節目裡，被問要怎麼解決，他說是系統性的問題，但他們不是市政府沒有數據，只能用猜是哪個層面出問題，並提出全盤的解決方案，側翼把兩個完全不同的段落移花接木，從頭到尾都在捏造事實。

沈伯洋說，側翼做這沒什麼，但是當政治人物自己，把側翼的造謠拿來當作主攻，而且兒虐還是一直在發生覺得是有點過分，呼籲戴錫欽自己也要選舉，「不要跟著蔣市長再上這台車」，更要媒體幫忙轉告戴，「因為我沒有他的LINE」。