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影／賴瑞隆攜手南部黨籍立委 小港機場將直飛東京羽田

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委、高雄市長候選人賴瑞隆（左三）今天攜手南部黨籍立委舉行記者會表示，小港機場將在明年直飛東京羽田，滿足南部民眾需求。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委、高雄市長候選人賴瑞隆（左三）今天攜手南部黨籍立委舉行記者會表示，小港機場將在明年直飛東京羽田，滿足南部民眾需求。記者潘俊宏／攝影

根據交通部資料顯示，國人赴日本達673萬人次，日本旅客來台也達148萬人次。為了讓高雄國際機場持續成長，民進黨立委、高雄市長候選人頼瑞隆今天與多位南部黨籍立委舉行記者會表示，高雄小港機場明年2月直飛日本東京羽田機場的包機即將正式確認，進而可望發展成固定航線。

頼瑞隆表示，許多南台灣民眾都有前往東京的需求，羽田鄰近東京市中心，無論前往品川、新宿或東京車站，都具有交通便利的優勢，經過多位南部立委持續努力，這次成功爭取到讓高雄直飛東京羽田，這也是航網發展的重要突破，不僅讓南台灣的國際旅遊路線進一步強化，讓南台灣國際交通平權跨出重要一步，

雖然2月先用包機形式飛往羽田，未來會進一步推動發展成固定航線。

民進黨立委、高雄市長候選人<a href='/search/tagging/2/賴瑞隆' rel='賴瑞隆' data-rel='/2/174016' class='tag'><strong>賴瑞隆</strong></a>（左三）今天攜手南部黨籍立委舉行記者會表示，小港機場將在明年直飛東京羽田，滿足南部民眾需求。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委、高雄市長候選人賴瑞隆（左三）今天攜手南部黨籍立委舉行記者會表示，小港機場將在明年直飛東京羽田，滿足南部民眾需求。記者潘俊宏／攝影

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