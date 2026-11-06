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受訪偷臭蔣萬安？柯志恩澄清昨當面解釋了就是「吐槽」一下

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早會同左楠區黨籍議員候選人前往果貿市場拜票，熱情攤商送她一大串肉粽。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今早會同左楠區黨籍議員候選人前往果貿市場拜票，熱情攤商送她一大串肉粽。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩頻「破圈」受訪，日前接受台派補教名師呂捷專訪時提及旗山香蕉事件，脫口說「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗」，被解讀偷臭蔣萬安。柯志恩今天表示，當天純粹就是閒聊，昨天她也跟萬安說了，其實就是彼此互相「吐槽」一下、無傷大雅。

柯志恩4日晚間與過去力挺大罷免的補教名師呂捷直球對決，談話時提及柯志恩在旗山吃屏東香蕉引發的爭議時，柯志恩澄清，她認為高屏一家，當時只是順口回應幕僚的話，不料被放大解讀，「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗」。

呂捷虧柯志恩是在「偷臭蔣萬安」，兩人對視哈哈大笑。柯志恩今早在果貿社區受訪表示，當天純粹就是閒聊，她昨天已跟蔣萬安解釋，「不好意思，就是彼此互相吐槽一下」，其實倆人交情非常好，這倒沒有什麼、無傷大雅。

柯志恩說，蔣萬安明天還會到旗山跟她一起造勢，歡迎蔣市長繼續到高雄來，享受高雄熱情。

此外，柯志恩頻頻「破圈」受訪、也去外縣市與藍營候選人合體掃街。柯志恩表示，過去這幾年，她若有空檔的話，也常上不同節目，希望透過不同黨派政黨色彩的節目，宣揚自己的想法，所以她不覺得這需要什麼破圈，就是透過不同的平台，讓大家更認識她的想法。

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