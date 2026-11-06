受訪偷臭蔣萬安？柯志恩澄清昨當面解釋了就是「吐槽」一下

國民黨高雄市長候選人柯志恩頻「破圈」受訪，日前接受台派補教名師呂捷專訪時提及旗山香蕉事件，脫口說「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗」，被解讀偷臭蔣萬安。柯志恩今天表示，當天純粹就是閒聊，昨天她也跟萬安說了，其實就是彼此互相「吐槽」一下、無傷大雅。

柯志恩4日晚間與過去力挺大罷免的補教名師呂捷直球對決，談話時提及柯志恩在旗山吃屏東香蕉引發的爭議時，柯志恩澄清，她認為高屏一家，當時只是順口回應幕僚的話，不料被放大解讀，「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗」。

呂捷虧柯志恩是在「偷臭蔣萬安」，兩人對視哈哈大笑。柯志恩今早在果貿社區受訪表示，當天純粹就是閒聊，她昨天已跟蔣萬安解釋，「不好意思，就是彼此互相吐槽一下」，其實倆人交情非常好，這倒沒有什麼、無傷大雅。

柯志恩說，蔣萬安明天還會到旗山跟她一起造勢，歡迎蔣市長繼續到高雄來，享受高雄熱情。

此外，柯志恩頻頻「破圈」受訪、也去外縣市與藍營候選人合體掃街。柯志恩表示，過去這幾年，她若有空檔的話，也常上不同節目，希望透過不同黨派政黨色彩的節目，宣揚自己的想法，所以她不覺得這需要什麼破圈，就是透過不同的平台，讓大家更認識她的想法。