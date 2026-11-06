沈伯洋「兒虐數」用猜的 陳時中：重點在市民感受 北市沒處理完整

台北市長選戰白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受專訪時提到，台北市是六都之中兒虐最嚴重，但卻說他是用猜的，遭藍營批評。行政院政務委員陳時中今天在立法院受訪表示，重點在市民感受，台北市民應是對一些兒虐突發事件，認為沒有處理很完整。

陳時中指出，兒虐相關的統計，其實牽涉到算是複雜的，有一些是家庭內、機構內的，嚴重程度不同，所以各有不同的統計數據。現在爭議比較多是在台北市引發爭議，重點在於市民感受，市民的感受是對相關突發事件的處理態度和方式，有沒有解決效果。

陳時中說，他相信現在有人提出來說，整體上感受台北市兒虐很嚴重，因為有幾個突發事件，好像都沒有處理得很完整。他認為，表達的方式應是如此，而不是跟各縣市來做一個相對性的比較。

陳時中表示，政府單位統計兒虐案件數都是邀請專家做檢討，如何統計比較不會形成誤會，比較能夠表達社會的情況，絕對不會因為單一的事件，而來修改數字，因為修改程序相當的複雜。