柯志恩新MV上線破30萬人點閱 今早回防左營果貿吃眷村早餐

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚發布競選歌曲，這次是台語主題曲「我們都在」，記錄四年生活點滴，強調過程已經從「一個人」到「一群人」，發布12小時就累積30萬人次點閱。柯志恩今早回防左營果貿市場，並與左楠區五位議員一起吃早餐，她感性分享說，新歌要跟過去一路走過來的人致敬，送給每位一路陪她走到這裡的人。

在連續兩天北上與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政合體掃街之後，柯志恩今天回防高雄選區，上午7時30分會同前立委黃昭順及左楠區五名女性市議員候選人吃早餐，步行傳統市場掃街拜票。

隨著選舉加溫，市場民眾、攤商看見柯志恩熱情喊「凍蒜」，也有攤商主動致贈粽子及白蘿蔔，預祝柯志恩及陪同議員全部都能「包中」及獲得「好彩頭」。

針對最新競選歌曲MV吸引30萬人次點閱，柯志恩表示，這首歌是由朱康老師創作，她一聽就覺得非常有感覺，團隊把它剪輯出來後，內容是細數過去四年來的點點滴滴，要跟過去一路走過來的人致敬。

柯志恩說，當她看到助理給她看的一張圖，內容就是「我們等你回來」，當場立即淚崩，因爲這個啟蒙，讓她覺得應該把這樣的感覺再重新呈現出來，強調「過去是一個人，現在是一群人，感謝大家」。

有別於第一支競選歌「世界高雄」的熱血、陽光風格，「我們都在」以溫暖抒情的曲調，回顧柯志恩四年來深耕高雄的足跡。包括記錄揭發美濃大峽谷事件，以及豪雨期間柯志恩與議員四處涉水、走進災民家中勘災的情境，競辦指出，這首歌是由台灣音樂人朱康創作，他過去也曾替新竹市長高虹安創作過競選歌曲。

柯志恩今早前往左營果貿國宅附近的傳統市場拜票，攤商送她一大串肉粽。記者徐白櫻／攝影

柯志恩（左四）今天回防高雄選區，今早會同前立委黃昭順（左三）及左楠區五名女性市議員候選人吃早餐，支持者看見柯，主動上前要求合影。記者徐白櫻／攝影

柯志恩今早前往左營果貿國宅附近的傳統市場拜票，攤商送她蘿蔔，手上還比「三」的手勢。記者徐白櫻／攝影