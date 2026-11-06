戒慎恐懼之夜將登場 沈伯洋、蘇巧慧等4人今晚同台

九合一選舉倒數24天，民進黨今晚將在台北大直典華舉辦千人社群派對「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰及宜蘭縣長參選人林國漳將合體，串聯北台灣選戰。

民進黨今天發布新聞稿表示，這場千人社群派對僅此一場，呼籲廣大「螺絲君」備齊「戒慎恐懼協會會員證」，以自信、謹慎的心態，共同邁向勝利的最後一哩路。

主辦單位表示，活動開放登記即吸引超過2萬名支持者熱烈響應，由於現場空間與席次有限，所有入場資格均已事先透過LINE完成報名抽籤與應援競賽保障資格發放。

主辦單位提醒，今晚活動全面採實名制，僅限收到「報名成功通知」者入場，現場不開放候補與攜伴。入場民眾務必攜帶收到報名成功通知的LINE帳號手機，現場將進行掃碼報到核對。

民進黨指出，無法親臨現場的支持者，可透過民進黨、沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰及林國漳的YouTube官方頻道觀看直播，同步連線應援。

民進黨表示，為維護安全及避免影響其他用路人，呼籲民眾不要在下午5時前提早排隊，入場時應遵循現場指示。活動現場不開放飲食，也提醒參與者隨時留意自身身體狀況，一起把螺絲拴緊，共同迎向最後勝利。