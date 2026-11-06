快訊

台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

春風衛生紙大廠出事！正隆大園廠深夜火警 烈焰衝天41消防員灌救

蘇巧純投資案惹議 陳以信：違利益迴避 蘇巧慧律師不可能不懂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，在蘇貞昌擔任行政院長期間獲得國發基金近2千萬元投資，後續又獲台企銀創投投資，財政部更未如期提供審計部調查資料。國民黨文傳會主委陳以信今日批，這起案件已不只是單純的家族利益衝突疑雲，更涉及政府投資違反「公職人員利益衝突迴避法」的重大法律問題。

陳以信質疑，蘇貞昌、蘇巧純迴避質疑、蘇巧慧忙著護短，蘇家憑什麼把國家當成自己家？「公司法」第8條明定，股份有限公司董事就是公司負責人。蘇巧純明明擔任曠世智能董事，蘇巧慧卻一再宣稱妹妹不是公司負責人，蘇巧慧是律師不可能不懂法律，刻意混淆事實為家人辯護，背後一定有鬼，蘇巧慧現在要選新北市長，更應對選民清楚交代。

陳以信強調，公職人員利益衝突迴避法第3條明定，公職人員二親等內親屬擔任董事的公司，屬於公職人員的關係人。公職人員利益衝突迴避法第14條更對關係人與公職人員服務或受其監督機關的補助及交易設有明確限制。蘇巧純既是蘇貞昌的女兒，又是曠世智能董事，該公司在蘇貞昌擔任行政院長期間取得國發基金近2000萬元投資，這已明顯違反利益迴避法的規定，絕不是有無揭露關係人身分，或是主管機關辯稱程序合法，就能隨便交代過去的事情。

陳以信進一步質疑，曠世智能究竟有什麼特殊投資價值？為何不只取得國發基金投資，連公股銀行台企銀創投也投入數千萬元？台企銀當初如何評估公司價值？投資價格是否合理？有無政治因素介入？現在投資又剩下多少價值？政府必須公開完整審查資料，接受社會檢驗。

陳以信指出，審計部要求調閱資料，財政部竟未能如期交付。國庫署以資料龐大為由的解釋，難以說服外界。行政機關應該及時配合審計監督，任何刻意拖延，都會使原本的利益迴避疑雲，升高為官官相護與行政包庇的更重大問題。

陳以信最後強調，國發基金不是任何家族的私人金庫，台企銀不是政治人物的提款機，財政部更不能成為權貴的保護傘。蘇巧慧現在正要參選新北市長，更有責任向新北市民清楚說明。

2026九合一選舉

蘇巧慧 陳以信 律師 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

賴總統陪蘇巧慧北海岸拜票「她開的支票都叫我兌現」

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

【重磅快評】兒虐數字用猜的 沈伯洋釋假訊息意圖影響選舉？

相關新聞

堆疊善意…藍白合升溫 蔣萬安盼同台柯文哲

首都之戰倒數三周，藍白合成關鍵。民眾黨計畫廿一日在台北市府前辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安昨稱「非常樂意參加」。據了解，藍營近期遞出橄欖枝，解除站台禁令，十四日的「安心向前行」遊行預計會邀民眾黨主席黃國昌參加，一步步堆疊善意，蔣萬安未來可望與柯文哲同台。

周六大造勢拚場！柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

高雄市長選舉本周六藍綠進行第四度交鋒，柯志恩明天下午在旗山造勢，邀台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平助陣，適逢美國德州卅多年來首度變天，網友喊話「德州可以做到、妳也可以」；賴瑞隆在岡山舉辦「北高隆洋」造勢，除邀賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁站台，也請台北市長候選人沈伯洋遠端助講，展現北高連線氣勢。

選舉熱戰…藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

大咖助陣…中市綠找小英助攻 藍邀韓流

台中市長選戰進入倒數，藍綠陣營接連搬出重量級人物助陣。前總統蔡英文昨第三度到台中，整個下午陪同民進黨市長候選人何欣純參與活動、參拜，直言台中「起風了」，何欣純只差一點點。國民黨市長候選人江啟臣預告今邀韓國瑜海線大串連，並強調「市民才是最後大咖」，藍綠較勁意味濃厚。

蘇巧純涉曠世智能投資爭議 陳以信：違利益迴避 蘇巧慧律師不可能不懂

針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，在蘇貞昌擔任行政院長期間獲得國發基金近2千萬元投資，後續又獲台企銀創投投資，財政部更未如期提供審計部調查資料。國民黨文傳會主委陳以信今日批，這起案件已不只是單純的家族利益衝突疑雲，更涉及政府投資違反「公職人員利益衝突迴避法」的重大法律問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。