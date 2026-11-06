蘇巧純投資案惹議 陳以信：違利益迴避 蘇巧慧律師不可能不懂

針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，在蘇貞昌擔任行政院長期間獲得國發基金近2千萬元投資，後續又獲台企銀創投投資，財政部更未如期提供審計部調查資料。國民黨文傳會主委陳以信今日批，這起案件已不只是單純的家族利益衝突疑雲，更涉及政府投資違反「公職人員利益衝突迴避法」的重大法律問題。

陳以信質疑，蘇貞昌、蘇巧純迴避質疑、蘇巧慧忙著護短，蘇家憑什麼把國家當成自己家？「公司法」第8條明定，股份有限公司董事就是公司負責人。蘇巧純明明擔任曠世智能董事，蘇巧慧卻一再宣稱妹妹不是公司負責人，蘇巧慧是律師不可能不懂法律，刻意混淆事實為家人辯護，背後一定有鬼，蘇巧慧現在要選新北市長，更應對選民清楚交代。

陳以信強調，公職人員利益衝突迴避法第3條明定，公職人員二親等內親屬擔任董事的公司，屬於公職人員的關係人。公職人員利益衝突迴避法第14條更對關係人與公職人員服務或受其監督機關的補助及交易設有明確限制。蘇巧純既是蘇貞昌的女兒，又是曠世智能董事，該公司在蘇貞昌擔任行政院長期間取得國發基金近2000萬元投資，這已明顯違反利益迴避法的規定，絕不是有無揭露關係人身分，或是主管機關辯稱程序合法，就能隨便交代過去的事情。

陳以信進一步質疑，曠世智能究竟有什麼特殊投資價值？為何不只取得國發基金投資，連公股銀行台企銀創投也投入數千萬元？台企銀當初如何評估公司價值？投資價格是否合理？有無政治因素介入？現在投資又剩下多少價值？政府必須公開完整審查資料，接受社會檢驗。

陳以信指出，審計部要求調閱資料，財政部竟未能如期交付。國庫署以資料龐大為由的解釋，難以說服外界。行政機關應該及時配合審計監督，任何刻意拖延，都會使原本的利益迴避疑雲，升高為官官相護與行政包庇的更重大問題。

陳以信最後強調，國發基金不是任何家族的私人金庫，台企銀不是政治人物的提款機，財政部更不能成為權貴的保護傘。蘇巧慧現在正要參選新北市長，更有責任向新北市民清楚說明。