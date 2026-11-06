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嘉市長選戰拚教育政策 王美惠提5大藍圖、張啓楷祭3大解方

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
藍白合嘉義市長候選人張啓楷主打三大教育解方。聯合報系資料照
藍白合嘉義市長候選人張啓楷主打三大教育解方。聯合報系資料照

嘉義市長選戰，教育政策成為候選人爭取選民認同重要戰場；市長黃敏惠任內優質教育力是幸福城市重要指標，接班人選如何延續既有教育成果、提升學生競爭力，維護教師權益，受關注。民進黨市長候選人王美惠昨天提五大教育施政藍圖，從營養午餐、外語教育到國際交流及運動設施，強調讓孩子有走向世界的機會；藍白合市長候選人張啓楷主打三大教育解方，聚焦教師聘用、減輕行政負擔及校園法律保障。兩人政見各有側重，呈現不同教育施政方向。

王美惠公布「教育扎根、國際接軌」五大教育政策，強調教育不應只侷限於校園，更要從閱讀、運動及語言學習著手，讓嘉義孩子擁有更好的學習環境與國際競爭力。王美惠提出五大方向：加碼營養午餐經費、增加國中小外語學習能量、補助學童全民英檢報名費、支持青年出國參加競賽、表演及展覽，建置幼兒圖書館與社區運動據點。

她表示，希望透過教育資源挹注，讓孩子從小培養外語能力，有機會走出嘉義、站上國際舞台，同時打造跨世代共享的閱讀與運動環境。

相較王美惠著重學生學習資源及國際接軌，張啓楷教育政策以改善教師工作環境為核心。9月24日與市長黃敏惠出席祭孔典禮，針對全台教師荒問題，提出「教育三大解方」，承諾當選市長，優先聘用正式教師，推動教師調薪機制透明化，從師資穩定及待遇著手，改善教育現場問題。

第二項減少教師行政負荷，增聘專職行政助理，讓教師不必耗費過多時間處理行政業務，將心力還給教學及學生；第三設置獨立「校園律師」與「法律服務中心」，檢討校事會議召開標準，提供教師法律支援，降低校園爭議對教學現場的影響。

民進黨嘉義市長候選人王美惠公布五大教育施政藍圖，推出圖卡宣傳。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉義市長候選人王美惠公布五大教育施政藍圖，推出圖卡宣傳。記者魯永明／翻攝

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