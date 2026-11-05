揭「洋流」關鍵…謝金河：沈伯洋用AI語言參選，跟選民溝通

選戰進入倒數階段，財信傳媒集團董事長謝金河今受邀在台中市商業總會80周年慶專題演講時，大讚民進黨台北市長候選人沈伯洋是「百年來最優秀政治人物」、「奇才」，早在「洋流」尚未崛起，他就直言沈「若能勝選，一定有機會當總統」，關鍵在於「沈伯洋是AI人」。

謝金河回憶，今年7月「洋流」尚未全面崛起，他在北士科說明會與沈交談，並在台下觀察沈的演說內容，第一時間就直言「沈伯洋如果能夠選上台北市長，一定有機會當總統」。

謝金河表示，沈伯洋後來捲起「洋流」旋風，上王偉忠的節目，網路點擊達470萬，上李四端專訪也有199萬，「洋流所到之處，你難以想像。」戴立安日前公布台灣民心調查，沈伯洋好感度第四名，前三名分別是前總統蔡英文、副總統蕭美琴、賴清德總統。

謝金河指出，這3年來AI帶給台灣非常大的動力跟助力，他在8月中與民進黨前立委姚文智吃飯時問「沈伯洋有沒有機會？」姚說，「有很高的勝算，因為沈伯洋是AI人。」台灣是全世界AI最重要的聚落，沈伯洋用AI語言參選，跟選民溝通。

謝金河認為，最重要一件事就AI時代，透過AI可以把所有過去的歷史、檔案全部都幫忙找出來。AI時代，你所有想像不到的事，都會被爆出來，他讚沈伯洋十八般武藝樣樣齊全，這叫奇才，這種奇才在這一次選戰，能把整個選戰發揮到什麼樣極致狀態，非常值得大家關注。