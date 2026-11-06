選舉熱戰 藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

蔣萬安、侯友宜昨前往士林華榮市場，向攤商及採買民眾懇託，現場支持者夾道歡迎，「蔣萬安凍蒜」、「謝謝侯市長」及「台北安可」呼聲不絕於耳。途中有熱情攤商送上現榨柳橙汁與象徵好彩頭的大蒜、菜頭，蔣一飲而盡；對行動不便的支持者也貼心蹲下合照，展現親民作風。

侯友宜說，雙北四年來在治理平台上各領域密切合作、成果斐然。他力挺蔣萬安連任，並提到新北市將由李四川接棒，繼續為大台北生活圈打拚。蔣萬安對近期民調顯示看好度過半，但政見能力遭對手緊貼的狀況，呼籲支持者堅定站出來投下關鍵一票。

蔣萬安妻子石舫亘連日密集掃街；昨上午她先到偏綠的中山區謙和市場拜票、走訪文昌宮參拜；下午跨區前往新北永和智光黃昏市場，合體李四川妻子蔡碧雲拜票，以夫人連線的溫情攻勢拉近選民距離。

對此，蘇巧慧回應，她丈夫常在幕後支持，但是否走向幕前，尊重個人步調與丈夫意願。沈伯洋先前也表示，會徵詢妻子意見。

另外，前台北縣副縣長李鴻源、陳威仁及前秘書長洪孟啟等十多名昔日縣府官員，昨聯袂造訪李四川競總。李四川致贈顧問聘書感謝老戰友相挺。陳大讚李四川腳踏實地、具備專業與實務經驗，是延續優良執政理念的不二人選。

賴清德總統（前右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前左）到三芝「小基隆福成宮」參拜，請選民支持蘇和台北市長候選人沈伯洋。記者蘇健忠／攝影

賴總統陪蘇巧慧走訪三芝福成宮、淡水福佑宮及清水巖參香。賴說，蘇開出的智慧醫療、長照及淡海科學城等政見，「支票都叫我兌現」，呼籲鄉親支持「師姐」蘇巧慧與「師弟」沈伯洋；蘇則笑說「這些都是要講給總統聽的」。

沈伯洋昨拜會陳健治，談了一個多小時。四年前陳替無黨籍市長候選人黃珊珊站台，今年三月也推薦民進黨市議員候選人陳又新。沈表示，任何人對市政有幫助，都願意請益。已八十多歲的陳健治說，藍綠候選人都曾拜訪他，「我祝他（沈伯洋）一切順利，由選民來決定選誰較好。」蔣萬安回應，陳不管哪個黨派候選人都會接見；蔣競總表示，已邀陳十一月十二日會面。