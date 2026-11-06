聽新聞
0:00 / 0:00

選舉熱戰 藍雙北合體聯防 綠打總統牌

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左二）昨天合體區域聯防，到士林華榮市場拜票，人氣爆棚。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左二）昨天合體區域聯防，到士林華榮市場拜票，人氣爆棚。記者林麗玉／攝影

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

蔣萬安、侯友宜昨前往士林華榮市場，向攤商及採買民眾懇託，現場支持者夾道歡迎，「蔣萬安凍蒜」、「謝謝侯市長」及「台北安可」呼聲不絕於耳。途中有熱情攤商送上現榨柳橙汁與象徵好彩頭的大蒜、菜頭，蔣一飲而盡；對行動不便的支持者也貼心蹲下合照，展現親民作風。

侯友宜說，雙北四年來在治理平台上各領域密切合作、成果斐然。他力挺蔣萬安連任，並提到新北市將由李四川接棒，繼續為大台北生活圈打拚。蔣萬安對近期民調顯示看好度過半，但政見能力遭對手緊貼的狀況，呼籲支持者堅定站出來投下關鍵一票。

蔣萬安妻子石舫亘連日密集掃街；昨上午她先到偏綠的中山區謙和市場拜票、走訪文昌宮參拜；下午跨區前往新北永和智光黃昏市場，合體李四川妻子蔡碧雲拜票，以夫人連線的溫情攻勢拉近選民距離。

對此，蘇巧慧回應，她丈夫常在幕後支持，但是否走向幕前，尊重個人步調與丈夫意願。沈伯洋先前也表示，會徵詢妻子意見。

另外，前台北縣副縣長李鴻源、陳威仁及前秘書長洪孟啟等十多名昔日縣府官員，昨聯袂造訪李四川競總。李四川致贈顧問聘書感謝老戰友相挺。陳大讚李四川腳踏實地、具備專業與實務經驗，是延續優良執政理念的不二人選。

賴清德總統（前右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前左）到三芝「小基隆福成宮」參拜，請選民支持蘇和台北市長候選人沈伯洋。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前左）到三芝「小基隆福成宮」參拜，請選民支持蘇和台北市長候選人沈伯洋。記者蘇健忠／攝影

賴總統陪蘇巧慧走訪三芝福成宮、淡水福佑宮及清水巖參香。賴說，蘇開出的智慧醫療、長照及淡海科學城等政見，「支票都叫我兌現」，呼籲鄉親支持「師姐」蘇巧慧與「師弟」沈伯洋；蘇則笑說「這些都是要講給總統聽的」。

沈伯洋昨拜會陳健治，談了一個多小時。四年前陳替無黨籍市長候選人黃珊珊站台，今年三月也推薦民進黨市議員候選人陳又新。沈表示，任何人對市政有幫助，都願意請益。已八十多歲的陳健治說，藍綠候選人都曾拜訪他，「我祝他（沈伯洋）一切順利，由選民來決定選誰較好。」蔣萬安回應，陳不管哪個黨派候選人都會接見；蔣競總表示，已邀陳十一月十二日會面。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 侯友宜 蘇巧慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營雙北太太合體掃街爭取支持 蘇巧慧：丈夫比較習慣幕後角色

新北陸戰⋯李四川喊接棒 蘇巧慧拚翻轉

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

賴總統陪蘇巧慧北海岸拜票「她開的支票都叫我兌現」

相關新聞

大打福利牌！張啓楷比照黃敏惠 宣布若當選嘉市長普發6000

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨天偕同國民黨議會黨團書記長張秀華等議員舉行記者會，宣布當選後將比照市長黃敏惠，普發市民每人六千元現金，分享財政成果。青年居住政策方面，張啓楷主張興建至少兩千戶社會住宅，民進黨候選人王美惠則提出盤點市有土地，自建首座社會婚育住宅。

雲林張嘉郡提北港升級 劉建國挺婦女就業

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨天提出「北港再升級、海線新核心」施政願景，規畫四大升級行動，承諾加速開發八十一公頃北港科技產業園區，爭取優質企業進駐，創造四千個就業機會。民進黨候選人劉建國成立婦女及新住民後援會，提出五大行動政見，從產後照顧、婦女就業到多語服務，擴大社會支持網絡。

周六大造勢拚場！柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

高雄市長選舉本周六藍綠進行第四度交鋒，柯志恩明天下午在旗山造勢，邀台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平助陣，適逢美國德州卅多年來首度變天，網友喊話「德州可以做到、妳也可以」；賴瑞隆在岡山舉辦「北高隆洋」造勢，除邀賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁站台，也請台北市長候選人沈伯洋遠端助講，展現北高連線氣勢。

連上專訪拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流壟斷資源

國民黨高雄市長候選人柯志恩於電視辯論展現剽悍戰力後，近日接連接受曾挺大罷免的補教名師呂捷及常上綠營傾向政論節目的媒體人陳東豪專訪，力求「破圈」，柯表示若當選，第一時間會向市長陳其邁請益，未來「大港開唱」不只繼續辦，還要擴大辦。賴瑞隆說，選舉最後階段他會繼續陳述願景跟政策方向，爭取高雄市民返鄉投票，「每張票都很重要」。

選舉熱戰 藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

新聞分析／苗栗縣長 鍾東錦、陳品安各擁強援

地方選舉投票不到一個月，競選連任的國民黨苗栗縣長鍾東錦挾著政治資源，及政績高支持度的民調，加上基本藍大於綠，選戰穩扎穩打；民進黨縣長候選人、縣議員陳品安則從鍾勢力最薄弱的海線出發，並有執政黨大力助攻，結合地方選舉隊友打團體戰力求突圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。