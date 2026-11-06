藍告發黃世杰涉賄選 桃檢分案調查

國民黨桃園市議員詹江村、張碩芳昨按鈴申告，指控民進黨市長候選人黃世杰、農田水利署水利小組長聯誼會總會長黃德隆以問政說明會名義替黃辦造勢，免費提供雙主菜便當、麵條，涉違反選罷法、貪汙等罪；黃競辦回應未參與規畫，黃德隆則強調聯誼會非農水署單位，反擊詹等人誣告、抹黑。

詹江村、張碩芳說，有民眾舉報，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會分別於十月十九日及卅日，以問政說明會名義替黃世杰辦造勢，還發放價值超過法定卅元上限的雙主菜便當、麵條及紀念品，現場錄音檔顯示活動由黃德隆號召。詹認為，縱使為小組長自發行為，但經費若涉及公帑屬貪瀆、私人埋單也有超額賄選之虞。

詹江村也提到，他八月也針對農水署類似餐會及發送禮盒替黃世杰造勢等手法，向檢方提出告發，但迄今檢調沒有任何動作，導致相關手法持續出現，「難道要等選舉過後船過水無痕嗎？」

對此，桃檢回應，依法分案調查。黃世杰競辦則回應，小組長聯誼會活動為聯誼會自行發起，黃世杰及競辦都未參與相關規畫，期盼選舉回歸政見比較，勿藉由影射、抹黑打擊對手。

黃德隆回應，水利小組長聯誼會是各工作站小組長廿多年來陸續成立的聯誼性組織，成員自由參加，並非農水署編制單位。自己是基於黃世杰學經歷俱優，才發起「與民有約、傾聽農心」活動表達支持，相關經費也依政治獻金法規定贊助，並無濫用公款情事，對於詹江村的誣告、抹黑指控，他保留法律追訴權。

另，黃世杰前晚上節目專訪，批市長張善政「不是想著沒有出大事就要連任」；張善政昨一早到中壢新明市場掃街拜票，回應黃世杰應該是覺得他任內做了很多大事，所以希望能夠繼續連任，並強調以新明市場原址重建工程為例，雖非捷運百億工程，但卻對中壢居民日常生活影響很大，市府會與攤商充分合作繼續推動。