北市非六都兒虐之首 沈伯洋挨批造謠

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱台北兒虐事件是「六都居首」，但因手上沒資料、數據，「只能用猜的」；國民黨則是端數據砲打高雄才是六都之冠，質疑沈伯洋討論公共議題不看數據，全憑猜測。沈昨回應，又是問台北回高雄，當時問兒虐，數據卻只談兒虐死亡。台北市長蔣萬安強調，政治人物提出指控都要本於事實，不能憑空猜測。

蔣萬安說，沈伯洋對嚴肅的兒虐問題「用猜的」已非首次，兩個月前接受專訪時指控北市兒虐最嚴重時，「沈委員是用猜的還是用掰的？」他說，兒少議題非常嚴肅，市府相關局處都清楚說明與檢討。

蔣競總總幹事、立委羅智強說，沈伯洋「用猜的」還了蔣萬安公道，現在最不開心的可能是高雄市長陳其邁；衛福部統計，高雄前年家內兒少受虐致死高達十二人，北市同期為二名，沈空口白話猜測就是造謠，打臉民進黨執政的高雄，也羞辱北市基層。

沈伯洋嗆對手又是「問Ｔ答Ｋ、問台北回答高雄」，他談的是家長送孩子到幼兒園所擔心的廣義兒虐與不當管教，蔣陣營卻拿「家庭內兒虐死亡」數據來轉移焦點。北市光已知的八起重大兒虐案件，就有上百名學童受害，還有六百多起不當對待，蔣市府不能清楚回應檢討，反而大作政治攻防。

高雄市政府昨連發兩篇新聞稿說明，先澄清高雄重大兒虐死亡案件非六都最高，呼籲外界勿扭曲數據；晚間再針對「去年兒少保護開案數六都第一」說明，不是開案愈少愈好，也不能單憑開案數量認定兒虐情形是否嚴重。

國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，兒少保護不該淪為數字競賽，也絕不能憑印象、用猜測，忽略數字背後的制度漏洞。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆競選總部則指出，引用數據不能置換概念來誤導。

衛福部統計今年上半年六都兒虐案件，新北九六○人、高雄六三四人、台中五九二人、桃園四○五人、台北三八六人、台南二三一人；去年全年六都兒虐排行，新北最高，台北則排名第四。

台大社工系名譽教授馮燕直言，兒虐事件因受虐者不願意、不敢講，或擔心遭威脅，具「黑數高」特性，比較案件數高低「真的滿無稽」。