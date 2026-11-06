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新聞分析／苗栗縣長 鍾東錦、陳品安各擁強援

聯合報／ 本報記者范榮達

地方選舉投票不到一個月，競選連任的國民黨苗栗縣長鍾東錦挾著政治資源，及政績高支持度的民調，加上基本藍大於綠，選戰穩扎穩打；民進黨縣長候選人、縣議員陳品安則從鍾勢力最薄弱的海線出發，並有執政黨大力助攻，結合地方選舉隊友打團體戰力求突圍。

苗栗縣長本屆選舉，鍾東錦脫黨違紀參選，選戰過程各黨派圍剿，起底檢視其個人過往，但也因此鍾競選連任之路，個人因素的攻防，幾乎是高掛免戰牌；鍾東錦向來以藍營大兵自居，去年九月重返國民黨懷抱。

鍾東錦三年多來，開大門溝通，掌握政治資源，行政、農會系統等，地方政壇傳統劉、黃兩派式微，鍾唯獨與前縣長傅學鵬漸行漸遠外，有如藍軍共主，且鍾東錦與台灣民眾黨創黨主席柯文哲交好，並重用民眾黨前立委賴香伶擔任副縣長，擺出藍、白合陣勢出戰。

此外，縣府財政稍有起色，鍾東錦結合鄉鎮市公所共同負擔，推出免費學生午餐，及三節敬老禮金，加上國立陽明交通大學合作苗栗校區案、苗六二之一原鄉最後一哩路工程等及建置長照、社區關懷據點、親子館、運動館等，讓鄉親有感，多項民調施政滿意支持度高，打政績牌累積支持。

苗栗縣向來是民進黨艱困選區，賴清德總統欽點陳品安參選縣長，陳兩屆議員都在通苑選區高票當選，具有年輕、女性及律師專業形象，海線藍軍勢力相對弱，陳品安有地緣之利，藉力使力擴大鍾東錦的破口。

此外，民進黨不僅賴總統、副總統蕭美琴都來助選陳品安，行政院部會官員到苗栗勘察，或宣示苗栗重要建設、計畫，都不忘拉抬陳品安，補強陳品安知名度較為不足的弱點，並極大化與對手鍾東錦的不同，凸顯更能夠連接中央執政資源，證明是有能力幫助苗栗。

陳品安也打起團體戰，「苗栗隊」包括民進黨苗栗市長候選人林月琴、卓蘭鎮長候選人陳春暖，及無黨籍頭份市長候選人曾玟學、竹南鎮長候選人葉忠倫等人，都是強棒一時之選，頭份市、竹南鎮及苗栗市的人口加起來超過全縣一半；陳近來也因老人健保費補助議題與鍾東錦交鋒迸出火花，力拚爭取更多選民認同。

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