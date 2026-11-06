竹縣藍多人違紀遭鍘 徐欣瑩明替白站台

國民黨新竹縣黨部近日接連「開鍘」與民進黨縣長候選人鄭朝方同台的資深黨員，昨又建請撤銷關西鎮縣議員徐瑜新黨籍，引發政壇議論。徐瑜新昨晚回應，鄭朝方以竹北市長身分出席他競總成立，來者是客安排上台，他對黨部處分沒意見，反酸「國民黨這次新竹縣長選舉贏太多，沒有差我這一票」。

不過，爭取連任的民眾黨議員林碩彥明天成立競總，預計將有徐欣瑩及多名藍營人士參與，國民黨新竹縣黨部表示，依據兩黨合作協議，國民黨籍縣市首長若出席民眾黨候選人競選活動，不涉及違反黨紀。

民眾黨主席黃國昌昨到竹北輔選，受訪表示林碩彥能爭取到藍營支持「把餅做大，並不是壞事」，至於是否擔心藍營開鍘違紀輔選者，會影響民眾黨竹北市長候選人邱臣遠周日造勢，他認為，若有顧忌無法出席也能理解。

國民黨新竹縣黨部繼日前針對縣議員上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增「開鍘」，掀起茶壺內風暴，開鍘行動仍持續，縣黨部考紀會昨再開緊急會議，認定關西鎮選區的黨籍議員徐瑜新多項言行涉嚴重違反輔選紀律，決議建請撤銷黨籍、呈報黨中央核定，並呼籲黨員恪守輔選紀律。

縣黨部說明，徐瑜新近日舉辦競選總部成立大會，卻邀請鄭朝方站台，同黨的徐欣瑩助選團隊只能站在外圍。且在徐瑜新競總成立前一天已嚴正提醒他不得踩紅線，但其競選活動中言行仍涉嫌嚴重違反輔選紀律。

黨齡卅年的徐瑜新被外界視為副縣長陳見賢子弟兵，他說，前天自辦競總成立大會，鄭朝方以竹北市長身分出席，「來者是客，就是貴賓」，不可能拒絕上台，徐欣瑩未現身，因此未安排其團隊上台。他也提到，自己當天未說徐欣瑩壞話，只是呼籲國民黨團結，如今陳見賢子弟兵一個個被修理？「百姓眼睛是雪亮的」。