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大咖助陣…中市綠找小英助攻 藍邀韓流

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅趙容萱／台中報導
前總統蔡英文（前排左三起）昨為民進黨台中市長候選人何欣純站台，二人到文心森林公園遛毛小孩。記者陳敬丰／攝影
前總統蔡英文（前排左三起）昨為民進黨台中市長候選人何欣純站台，二人到文心森林公園遛毛小孩。記者陳敬丰／攝影

台中市長選戰進入倒數，藍綠陣營接連搬出重量級人物助陣。前總統蔡英文昨第三度到台中，整個下午陪同民進黨市長候選人何欣純參與活動、參拜，直言台中「起風了」，何欣純只差一點點。國民黨市長候選人江啟臣預告今邀韓國瑜海線大串連，並強調「市民才是最後大咖」，藍綠較勁意味濃厚。

蔡英文昨陪同何欣純到潭子得天宮參拜，現場湧入大批自稱「易燃物（容易點燃、看到蔡英文容易興奮）」的英粉。蔡英文笑說，從政、選舉這麼多年，從沒看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了。

蔡英文致詞說，台中很重要，但發展速度還不夠快。她認為，何欣純是最拚命、意志堅定且準備好的人，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了」，呼籲支持者瘋狂拉票。台下有人喊「跟愛你一樣瘋」，她笑回「不要消費我」，引起現場笑聲。

蔡英文也與何欣純赴文心森林公園遛毛小孩，吸引大批英粉，一小時內湧入上萬人，重現「洋流」擠爆草悟道盛況，支持者大喊「實實（蔡的綽號）我愛妳」，高呼「台中的市長何欣純」。

國民黨台中市長候選人江啟臣（左）昨出席市政公園舉行的野餐活動，呼籲民眾一同享受陽光與草地。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）昨出席市政公園舉行的野餐活動，呼籲民眾一同享受陽光與草地。記者黃仲裕／攝影

面對蔡英文接連助陣，江啟臣參加野餐日活動，受訪態度從容，表示台中是好地方，歡迎各界來享受陽光與草地。他說，選舉剩二十多天，昨晚成立客家後援會並展開車隊掃街，今天在本命區展開首度車掃，還有海線大串連萬人造勢，韓國瑜也將出席，接下來會陸續舉辦各種活動。

江啟臣指出，山城是自己的選區，與地方關係密切，台中也是全台客家人口第二多的城市，新社、東勢都是重要客庄，因此選擇從山城出發。他強調，無論有多少政治人物到台中助選，「市民才是我最後的大咖」，將把握時間爭取支持。

何欣純陣營另規畫邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋再度到台中，據了解可能安排在十一月二十日。政壇觀察，藍綠接下來都將持續引進全國性政治人物助陣，如何將造勢聲量轉化為選票，將是選戰最後階段的關鍵。

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