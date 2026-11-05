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江啟臣首場車掃山城地區開跑 搶攻客家選票
國民黨台中市長候選人江啟臣今晚首度展開車隊掃街拜票，並選在「本命區」出發，車隊掃街由新社中和街集結出發，沿路行駛至東勢巧聖仙師廟，隨後舉行客家後援會成立，搶攻客家選票。
江啟臣今晚在新社區展開第一次車掃，他表示，山城是自己的選區，長期以來關係非常密切，加上今天成立客家後援會，台中是全台第三大客家人口城市，新社、東勢等山城地區是台中主要的客庄，所以選擇從這邊開始。
江啟臣強調，明天將在沙鹿舉辦海線大串連，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都會到場助陣。
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