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雲林張嘉郡提北港升級 劉建國挺婦女就業

聯合報／ 記者蔡維斌周宗禎吳淑玲／連線報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級四大發展行動，盼發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級四大發展行動，盼發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨天提出「北港再升級、海線新核心」施政願景，規畫四大升級行動，承諾加速開發八十一公頃北港科技產業園區，爭取優質企業進駐，創造四千個就業機會。民進黨候選人劉建國成立婦女及新住民後援會，提出五大行動政見，從產後照顧、婦女就業到多語服務，擴大社會支持網絡。

張嘉郡提出投入逾十億元活化百年糖廠，串聯朝天宮及老街商圈，在一九一一好庫文化園區打造大型室內兒童共融遊戲場；投入一億兩千五百萬元興建北港河堤共融公園、三億七千多萬元打造全民運動館、兩億一千七百萬元改善鎮立游泳池，另規畫三億八千三百萬元興建北港區綜合社會福利館，結合治水防洪及台七十八甲線建設，打造海線發展新核心。

劉建國提出「雲林挺妳、三力幸福升級」婦女政策，規畫一般家庭產後三個月內提供八十小時免費到宅服務，照顧困難家庭提高至二四○小時。未滿六歲孩子家庭每年提供四十八小時免費臨托，婦女重返職場則每月最高補助六千元、最長半年；新住民政策包括增設山線新住民家庭服務中心、每年舉辦兩場就業博覽會、推動行動服務列車及廿鄉鎮市多語友善公所，並舉辦雲林南洋美食節。劉並強調，政策不與中央福利重疊。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨舉行政見網站上線記者會，公布婚育宅、育兒成長津貼加碼、敬老福利升級、清廉治理及「馬上辦」等政見，強調四年任期都公開接受市民檢驗；民進黨陳亭妃鐵馬行挺進安平區，宣布當選後每票卅元的選舉補助款提撥百分之卅，交由台南市政府成立基金改善偏鄉教育及醫療。

謝龍介喊出若當選烏山頭水庫太陽能光電板一定拆除，以合法手段消除民眾用水疑慮；陳亭妃質疑，謝沒說清楚執行程序及法律責任，反問他是否曾針對烏山頭光電質詢，或要求經濟部、農業部採取具體行動？強調過去真正要求政府面對問題的是她，未來全面公開各地光電案場資訊。

新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影
新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影

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