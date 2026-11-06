大打福利牌！張啓楷比照黃敏惠 宣布若當選嘉市長普發6000

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨天偕同國民黨議會黨團書記長張秀華等議員舉行記者會，宣布當選後將比照市長黃敏惠，普發市民每人六千元現金，分享財政成果。青年居住政策方面，張啓楷主張興建至少兩千戶社會住宅，民進黨候選人王美惠則提出盤點市有土地，自建首座社會婚育住宅。

張啓楷表示，財政收支劃分法修正，加上中央接手六十五歲以上長者健保費，市府每年可節省約五點二億元，整體財政可望增加十五億元，應讓市民共享成果。他並強調，過去擔任立委期間，透過財劃法及相關預算爭取，為嘉義市爭取約七十七億元經費。青年居住方面，張啓楷承諾保留都市計畫區百分之三用地興建社宅，至少提供兩千戶，協助無法購屋的年輕家庭，並結合托嬰、幼托、日照及長照服務，打造社福基地。

王美惠表示，嘉義市目前有三處社宅推動中，她上月偕同內政部長劉世芳視察首座完工的社宅友忠好室，若當選將盤點市有土地，興建市府首座社會婚育住宅，並持續向中央爭取社宅，協助青年及小家庭安心成家。

針對西區全民運動館竣工啟用，王美惠邀運動部長李洋視察，市府批評未事先通知、張啓楷也指王美惠將市府建設成果包裝成個人政績。王回應，自己從未攬功，行程由運動部安排，據了解已通知市府，如有疑問可向運動部查證。新聞稿也多次感謝地方政府挹注經費。