聽新聞
0:00 / 0:00

連上專訪拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流壟斷資源

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨王昭月／高雄報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）四日晚間參加曾挺大罷免的補教名師呂捷的直播節目，接受辛辣拷問。圖／翻攝自呂捷YT直播
國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）四日晚間參加曾挺大罷免的補教名師呂捷的直播節目，接受辛辣拷問。圖／翻攝自呂捷YT直播

國民黨高雄市長候選人柯志恩於電視辯論展現剽悍戰力後，近日接連接受曾挺大罷免的補教名師呂捷及常上綠營傾向政論節目的媒體人陳東豪專訪，力求「破圈」，柯表示若當選，第一時間會向市長陳其邁請益，未來「大港開唱」不只繼續辦，還要擴大辦。賴瑞隆說，選舉最後階段他會繼續陳述願景跟政策方向，爭取高雄市民返鄉投票，「每張票都很重要」。

柯志恩前晚接受呂捷直播專訪，從財劃法、罷韓、新潮流派系談到市政議題，呂捷問財劃法，柯是否讓高雄少拿兩百億元？柯說，沒有要選市長的人會去砍自己城市的預算，高雄統籌分配款仍居全國第二，問題在行政院扣住一般性補助款，她當場向賴瑞隆喊話：「不要佛洛伊德固著，快跟我一起去跟行政院長要錢。」

觸及新潮流話題，柯志恩再開砲，批新潮流背後利益盤根錯節、壟斷各項資源，吃相難看，高雄絕不能淪為單一派系私相授受的提款機。

柯志恩說，自己與呂捷政治立場不同，但兩人對高雄觀光建設相當有共識，並認為高雄不應只發展市中心，原縣區也值得投入。

接受媒體人陳東豪專訪時，柯強調自己是南部長大的孩子，理解地方需求與痛點，陳其邁市長重視科技產業發展，但未來關鍵在於如何帶動傳統產業與國際大廠鏈結，她若當選，第一件事就是打電話給陳市長請益，展現跨黨派溝通誠意。

民進黨候選人賴瑞隆昨午成立三塊厝後援會，就柯志恩接受呂捷專訪，再稱高雄長年遭新潮流盤踞，他說，十七年前他成功舉辦首場五萬人演唱會，後來到黃色小鴨，「一直用創意跟執行力創造潮流」，選舉最後階段他會繼續陳述願景及政策方向，繼續爭取選民認同。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旋風外溢 柯志恩推CF「我一直都在」

賴瑞隆、吳淑瑾 跨海交流高澎願景

頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

王肇民高雄造勢晚會台下冷清！自架手機直播 網友佩服：一個人也要堅持到底

相關新聞

大打福利牌！張啓楷比照黃敏惠 宣布若當選嘉市長普發6000

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨天偕同國民黨議會黨團書記長張秀華等議員舉行記者會，宣布當選後將比照市長黃敏惠，普發市民每人六千元現金，分享財政成果。青年居住政策方面，張啓楷主張興建至少兩千戶社會住宅，民進黨候選人王美惠則提出盤點市有土地，自建首座社會婚育住宅。

雲林張嘉郡提北港升級 劉建國挺婦女就業

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨天提出「北港再升級、海線新核心」施政願景，規畫四大升級行動，承諾加速開發八十一公頃北港科技產業園區，爭取優質企業進駐，創造四千個就業機會。民進黨候選人劉建國成立婦女及新住民後援會，提出五大行動政見，從產後照顧、婦女就業到多語服務，擴大社會支持網絡。

連上專訪拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流壟斷資源

國民黨高雄市長候選人柯志恩於電視辯論展現剽悍戰力後，近日接連接受曾挺大罷免的補教名師呂捷及常上綠營傾向政論節目的媒體人陳東豪專訪，力求「破圈」，柯表示若當選，第一時間會向市長陳其邁請益，未來「大港開唱」不只繼續辦，還要擴大辦。賴瑞隆說，選舉最後階段他會繼續陳述願景跟政策方向，爭取高雄市民返鄉投票，「每張票都很重要」。

周六大造勢拚場！柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

高雄市長選舉本周六藍綠進行第四度交鋒，柯志恩明天下午在旗山造勢，邀台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平助陣，適逢美國德州卅多年來首度變天，網友喊話「德州可以做到、妳也可以」；賴瑞隆在岡山舉辦「北高隆洋」造勢，除邀賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁站台，也請台北市長候選人沈伯洋遠端助講，展現北高連線氣勢。

選舉熱戰 藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

新聞分析／苗栗縣長 鍾東錦、陳品安各擁強援

地方選舉投票不到一個月，競選連任的國民黨苗栗縣長鍾東錦挾著政治資源，及政績高支持度的民調，加上基本藍大於綠，選戰穩扎穩打；民進黨縣長候選人、縣議員陳品安則從鍾勢力最薄弱的海線出發，並有執政黨大力助攻，結合地方選舉隊友打團體戰力求突圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。