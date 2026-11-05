因鄭朝方站台？藍營開鍘陳見賢子弟兵議員徐瑜新

國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開第二次緊急會議，審議爭取連任的國民黨籍縣議員徐瑜新涉嫌違反選舉輔選紀律案件。徐瑜新晚間回應，縣黨部要如何處理，他「沒什麼意見」，自己會努力爭取當選，反正國民黨也沒有提供資源。

縣黨部透露，徐瑜新在昨天早上競總成立大會上，邀請民進黨新竹縣長候選人鄭朝方站台，國民黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩助選團只能站在外圍，且競總成立前一天，縣黨部就有嚴正提醒徐瑜新不得踩紅線，但卻在競選活動中的諸多言行舉止，涉嫌嚴重違反輔選紀律，不僅傷害基層黨員情感，也破壞組織團結。

徐瑜新是30年的資深黨員，他表示昨天舉辦的是自己的競選總部成立大會，並非徐欣瑩或國民黨部主辦，當天並未邀請兩名縣長候選人，但鄭朝方以竹北市長身分親自到場，「來者是客，就是貴賓」，他不可能拒絕。至於徐欣瑩本人並未出席，只有助選人員、主任到場，因此就沒有安排上台。

徐瑜新說，當天也邀請前縣長邱鏡淳、副縣長陳見賢、立委林思銘及徐氏宗親等人，但林思銘因病未能出席，僅由主任前來致意，他也同樣沒有安排林思銘的主任上台。競總現場有1300多名鄉親見證，他認為自己並沒有失禮，且整場活動經費都是自掏腰包，質疑「徐欣瑩本人沒有到場，難道還要安排她的助選人員上台？」

徐瑜新被外界視為陳見賢的子弟兵，徐瑜新直言，黨內初選紛爭至今，陳見賢已沒有再發言，也沒有攻擊徐欣瑩，陳相當有肚量，因此他也不會去講什麼。而自己當天沒有說徐欣瑩任何壞話，只是呼籲國民黨團結，如今陳見賢的子弟兵也要一個個被修理？「百姓的眼睛是雪亮的，鄉親都看在眼裡。」

徐瑜新指出，國民黨在新竹縣長選舉「這次贏太多，沒有差我這一票」，對於縣黨部後續處理不再多說。「反正徐欣瑩在關西已經大贏，沒什麼問題了，祝福啦！」

外傳還有第3波建請撤銷黨籍名單，縣黨部指出，目前暫無第3波名單，但縣黨部仍會特別注意本周末各候選人競總成立以及造勢活動是否有違反黨紀行為，