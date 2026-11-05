快訊

川普「滑鐵盧之役」！民主黨出招拿下共和黨票倉 暗藏領先民調假裝逆風

聽新聞
0:00 / 0:00

因鄭朝方站台？藍營開鍘陳見賢子弟兵議員徐瑜新

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
徐瑜新是30年的資深黨員，昨天舉辦競選總部成立大會。圖／取自徐瑜新臉書
徐瑜新是30年的資深黨員，昨天舉辦競選總部成立大會。圖／取自徐瑜新臉書

國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開第二次緊急會議，審議爭取連任的國民黨籍縣議員徐瑜新涉嫌違反選舉輔選紀律案件。徐瑜新晚間回應，縣黨部要如何處理，他「沒什麼意見」，自己會努力爭取當選，反正國民黨也沒有提供資源。

縣黨部透露，徐瑜新在昨天早上競總成立大會上，邀請民進黨新竹縣長候選人鄭朝方站台，國民黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩助選團只能站在外圍，且競總成立前一天，縣黨部就有嚴正提醒徐瑜新不得踩紅線，但卻在競選活動中的諸多言行舉止，涉嫌嚴重違反輔選紀律，不僅傷害基層黨員情感，也破壞組織團結。

徐瑜新是30年的資深黨員，他表示昨天舉辦的是自己的競選總部成立大會，並非徐欣瑩或國民黨部主辦，當天並未邀請兩名縣長候選人，但鄭朝方以竹北市長身分親自到場，「來者是客，就是貴賓」，他不可能拒絕。至於徐欣瑩本人並未出席，只有助選人員、主任到場，因此就沒有安排上台。

徐瑜新說，當天也邀請前縣長邱鏡淳、副縣長陳見賢、立委林思銘及徐氏宗親等人，但林思銘因病未能出席，僅由主任前來致意，他也同樣沒有安排林思銘的主任上台。競總現場有1300多名鄉親見證，他認為自己並沒有失禮，且整場活動經費都是自掏腰包，質疑「徐欣瑩本人沒有到場，難道還要安排她的助選人員上台？」

徐瑜新被外界視為陳見賢的子弟兵，徐瑜新直言，黨內初選紛爭至今，陳見賢已沒有再發言，也沒有攻擊徐欣瑩，陳相當有肚量，因此他也不會去講什麼。而自己當天沒有說徐欣瑩任何壞話，只是呼籲國民黨團結，如今陳見賢的子弟兵也要一個個被修理？「百姓的眼睛是雪亮的，鄉親都看在眼裡。」

徐瑜新指出，國民黨在新竹縣長選舉「這次贏太多，沒有差我這一票」，對於縣黨部後續處理不再多說。「反正徐欣瑩在關西已經大贏，沒什麼問題了，祝福啦！」

外傳還有第3波建請撤銷黨籍名單，縣黨部指出，目前暫無第3波名單，但縣黨部仍會特別注意本周末各候選人競總成立以及造勢活動是否有違反黨紀行為，

2026九合一選舉

鄭朝方 陳見賢 2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「破壞組織團結」竹縣藍營再開鍘 議員徐瑜新涉違紀恐丟黨籍

詹江村批鄭朝方「連公園都有落款」 籲挺徐欣瑩顧下一代

藍委王育敏籲藍白強強聯手 喊話「支持徐欣瑩、高虹安新竹雙贏連線」

藍營大咖竹縣挺核電 徐欣瑩喊加速桃竹苗大矽谷計畫

相關新聞

與柯文哲1121有望合體？ 蔣萬安喊非常樂意：柯推薦是對我四年施政肯定

年底選戰倒數23天，民眾黨將在11月21日選前「超級星期六」，於台北市政府前舉辦「全國大集結」。外界關注，台北市長蔣萬安是否與民眾黨創黨主席柯文哲合體？對於柯文哲今稱「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」蔣萬安說，「柯主席實在太客氣，他能來站台推薦是對我這四年施政肯定。」

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

民眾黨11月21日將辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安今受訪也稱「非常樂意參加」。由於先前蔣萬安也「巧遇」許甫、吳怡萱個別白營小雞，針對過去北市黨部的「禁止個別站台白營議員」禁令？戴今受訪說，會以「大局為重」評估，最大目標是讓有政績的蔣萬安連任。

「易燃物」擠爆潭子得天宮 蔡英文輔選何欣純喊：台中起風了

前總統蔡英文最近在網路社群上屢稱網友「實實」，幽默發言，收服不少年輕粉絲。蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。蔡英文表示，她選舉這麼多年，從沒有看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了。」

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

藍示警：把「民調與組織基本盤不一致」視為沉默螺旋 恐犯危險錯誤

年底選戰倒數，雙北選情備受關注。國民黨考紀會主委張雅屏今提醒，很多非綠支持者，把所有「民調與組織基本盤不一致」都說成「沉默螺旋」，是可能犯下危險錯誤的；但另一個同樣危險的錯誤，是認為民調中看不到的選民就不存在。「催票、催票、再催票」，讓自己的支持者出來投票，絕不是妄想拉到對方的票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。