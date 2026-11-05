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不懼柯志恩頻上專訪「破圈」 賴瑞隆：勤掃街拚認同

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩近日頻上媒體訪問「破圈」，還北上與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政合體爭取曝光，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他說，選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆「北高隆洋」岡山造勢場預計周六登場，競選團隊今天公布當天卡司，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁，台北市長候選人沈伯洋將遠端發表短講，明天晚間則前進六合夜市掃街，爭取基層選民支持。

柯志恩昨天於「台派」補教名師呂捷專訪時，再將矛頭指向賴瑞隆，稱高雄長年盤踞在新潮流陰影下，賴瑞隆受訪笑說，他17年前成功舉辦首場5萬人演唱會，後來到黃色小鴨，「我一直用創意跟執行力創造潮流」，讓高雄更好。

賴瑞隆說，選舉最後階段他會繼續陳述願景根政策方向，且持續爭取外縣市市民返鄉投票，每張票都很重要，會繼續爭取選民認同。

韓國天團BTS睽違8年重返台灣，並將首次在高雄舉辦演唱會，11月19日、21日與22日共唱3場，預計狂吸15萬人朝聖，高雄流行音樂中心昨晚亮起BTS的代表色「紫色」應援，市長陳其邁今天更改臉書頭貼應援，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆也跟進，將臉書大頭貼變成「紫色」。

賴瑞隆說，跟進應援就是演唱會經濟精神，歡迎全世界藝人到高雄演唱，相信高雄人會展現熱情的態度，與粉絲、BTS度過最歡樂的三天。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午成立三塊厝後援會，他受訪強調選戰最後階段會繼續陳述願景，未來以掃街、掃市場、車掃及大型造勢為主，爭取選民認同。記者張議晨／攝影

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