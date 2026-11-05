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楊文科喊交棒徐欣瑩 談竹北發6000元「也有縣府的錢」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，直言「從來沒有這麼棒的人選」，更喊出要將一生奉獻的棒子交給徐欣瑩。他也談及竹北市公所發放6000元，強調其中也有縣府財源挹注，「不是他有本事發6000塊」。

楊文科今晚出席公投宣講活動，表示自己在科學園區服務33年，深知水電是科技產業發展關鍵。他指出，台灣用電需求持續成長，備轉容量率卻經常低於15%，顯示供電仍有隱憂，呼籲11月28日公投投下同意票，廢除「非核家園」。

楊文科也細數任內政績，表示竹北已設置19座共融式特色公園，讓老少都能使用，強調公園不是只做得漂亮給人看，而是要讓民眾實際使用。他說，縣府推動焚化爐、AI園區及交通建設，也持續興建學校，規畫設立5所高中，讓孩子能在地就學，這些都是為新竹縣未來30年發展奠定基礎。

談及接班人選，楊文科表示，自己已70多歲，一生心力都奉獻給新竹縣，「就是要把這個棒子交給我們國民黨提名的徐欣瑩」。他稱讚徐欣瑩具博士學歷及科技專業背景，做事有邏輯、重視長遠規畫，有能力延續縣府尚未完成的建設。

楊文科指出，徐欣瑩十分重視社會福利，過去因縣府財政有限，施政相對保守，但經過8年開源節流，縣府預算已從上任首年的286億元，增加至今年475億元、明年485億元，明年更有7.6億元歲計賸餘，鼓勵徐欣瑩在財源允許下，「盡管去做」對鄉親有利的事。

楊文科話鋒一轉，談到竹北市發放6000元，強調縣府財政穩健，對各鄉鎮市都有支持，「他發6000塊，其實也有我們的金子在裡面，不是他有本事發6000塊」，認為地方建設需要縣府與市公所共同合作。

楊文科也力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，表示縣府多年來在竹北投入大量建設，未來需要縣市長密切配合。他呼籲鄉親支持徐欣瑩、吳旭智及國民黨議員候選人，讓地方建設持續推動。

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影
「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影
「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影

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