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藍營大咖竹縣挺核電 徐欣瑩喊加速桃竹苗大矽谷計畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，強調新竹是護國群山大本營，推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」需要穩定電力，核能是產業發展關鍵。她也提出六大縣政願景，涵蓋交通、科技、教育及社福，盼打造科技與宜居兼具的新竹縣。

活動由黨外在野大聯盟主辦，今晚在國民黨新竹縣黨部停車場舉行，國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、竹北市長候選人吳旭智、國民黨立委馬文君、王育敏、葉元之、翁曉玲、歷史哥李易修、名嘴鄭師誠及桃園市議員詹江村等人齊聚，呼籲11月28日核能公投投下同意票、廢除「非核家園」。

徐欣瑩壓軸致詞表示，美國、日本、法國及韓國等主要經濟體均已調整能源政策，重新重視核能發展。新竹擁有竹科、台元、AI智慧及寶山等科技園區，是台灣科技產業重要基地，未來推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」，更需要充足穩定的電力。她認為，核能兼具穩定供電與低碳特性，有助支撐產業發展，也能維持良好空氣品質。

徐欣瑩也提出未來執政的六大願景方向，交通方面將現有十大交通建設擴充至16項，導入AI全動態號誌流控系統及智慧停車，改善交通壅塞；產業方面加速推動「科學園區三期」及「台灣知識經濟旗艦園區」，並主張竹東鎮升格竹東市、推動竹北市追趕台北市，打造雙核心驅動的科技新都。

教育與文化方面，徐欣瑩承諾深化AI、雙語及STEAM教育，培育科技人才，並興建可容納3000至5000人的國際級多功能展演中心，讓縣民不必遠赴台北，也能欣賞大型演唱會及藝文表演；另將延續財政紀律，推動共融式公園、室內外運動場館及福利政策，提升生活品質。

國民黨立委翁曉玲也力挺徐欣瑩，表示兩人是立法院的好夥伴，徐曾任兩屆縣議員、兩屆立委，熟悉新竹縣13鄉鎮市建設需求及資源分配。她認為，縣長應具備正派理念、科技專業背景，更要了解民間疾苦，呼籲鄉親支持徐欣瑩，透過「科技縣長」連線串聯桃竹苗大矽谷計畫，帶動新竹縣持續發展。

國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

國民黨立委翁曉玲也力挺徐欣瑩，表示兩人是立法院的好夥伴，徐曾任兩屆縣議員、兩屆立委，熟悉新竹縣13鄉鎮市建設需求及資源分配。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委翁曉玲也力挺徐欣瑩，表示兩人是立法院的好夥伴，徐曾任兩屆縣議員、兩屆立委，熟悉新竹縣13鄉鎮市建設需求及資源分配。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，強調新竹是護國群山大本營，推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」需要穩定電力。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，強調新竹是護國群山大本營，推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」需要穩定電力。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，強調新竹是護國群山大本營，推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」需要穩定電力。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，強調新竹是護國群山大本營，推動「桃竹竹苗大矽谷計畫」需要穩定電力。記者黃羿馨／攝影

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影
「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉

核電 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭麗文 楊文科 馬文君 翁曉玲

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