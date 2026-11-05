臉書貼文逾1.8萬個按「怒」 沈伯洋競辦：疑境外帳號

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今天表示，沈伯洋個人臉書貼文逾1.8萬個按「怒」，疑境外異常帳號，呼籲平台留意異常帳號動態，堅持正向歡樂選舉。

沈伯洋競選辦公室發布新聞資料表示，沈伯洋個人臉書今天貼文湧入大量境外可疑帳號集中按「怒」，經競辦團隊分析該篇累計約4.6萬個表情回應，發現其中逾1.8萬個按「怒」，來自高度異常的境外帳號。

沈伯洋競辦說，這樣的惡意干擾，不會改變團隊堅持「正向、歡樂」的選舉初衷，呼籲民眾冷靜判讀，不要被刻意製造的網路風向影響。

沈伯洋競辦指出，此貼文在短時間內出現異常暴增的互動，經檢視後台數據並比對特徵，逾1.8萬個帳號普遍具備境外來源、無實質好友互動、近期批次建立、個人資料空洞等情形，疑為系統性建立的免洗帳號。

沈伯洋競辦表示，選戰倒數，團隊高度警惕試圖左右社群輿論氛圍的人為操作，也呼籲社群平台，留意近期這類異常帳號的集中活動，以維護使用者正常交流的環境。同時應關注異常帳號背後是否有人刻意操作，製造虛假網路聲量與對立氛圍。

沈伯洋競辦指出，期盼選舉回歸政見討論，成為展現民主活力、交流理念的過程，並再次提醒網友、選民，接收社群資訊時應多方查證，一起守護理性的民主討論空間，讓選戰討論聚焦城市的未來發展與願景。