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訪藍前議長營造破圈？ 他舉1例批沈伯洋誠心不正：表面功夫為選舉操作

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前國民黨籍台北市議長陳健治（前中左）5日在內湖與前來拜會的民進黨台北市長候選人沈伯洋（前中右）一同接受媒體聯訪。中央社
前國民黨籍台北市議長陳健治（前中左）5日在內湖與前來拜會的民進黨台北市長候選人沈伯洋（前中右）一同接受媒體聯訪。中央社

民進黨台北市長候選人沈伯洋今向國民黨籍的北市議會前議長陳健治請益，營造「破圈」氣勢。但國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽今晚受訪出，沈伯洋捏造北市兒虐六都之冠數字，誠心不正，老議長若知道一定不認同，營造破圈，就是為了選舉操作。

沈伯洋今向國民黨籍的北市議會前議長陳健治請益，蔣萬安競選辦公室也隨即發布新聞指沈伯洋拜訪台北市老議長陳健治一事，蔣萬安競選總部早已有安排與老議長見面，時間在11月12日下午三點半。

戴錫欽晚間接受「飛碟晚餐王淺秋時間」專訪指出，雖然大家有不同黨政屬性，退休的前輩願意指點，讓所有人的政見，能更回歸市民所期待的方向，但不是沈伯洋捏造兒虐數字，如果他知道沈伯洋用一個捏造的數字質疑台北市兒虐的數字是六都之冠，陳老議長也不會認同。

戴錫欽表示，若做個樣子去拜訪任何人，如果誠心不正，光做這些形式上的事，營造出所謂的破圈，那就是表面功夫，就是為了選舉操作，但破圈了又怎麼樣？試圖拉抬選情，可是不是打從內心去認同這位老議長，最起碼的誠信如果都做不到，拜訪任何人破圈又什麼意義呢？

國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽(右)晚間接受「飛碟晚餐王淺秋時間」專訪。圖／取自網路直播畫面
國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽(右)晚間接受「飛碟晚餐王淺秋時間」專訪。圖／取自網路直播畫面

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