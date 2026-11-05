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彰化縣議員劉淑芳「十全十美」 結合田尾花卉產業推地方創生及青年創業

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
彰化縣議員劉淑芳推出結合田尾花卉苗木產業、推動地方創生及青年創業等政見爭取支持。圖／業者提供
彰化縣議員劉淑芳推出結合田尾花卉苗木產業、推動地方創生及青年創業等政見爭取支持。圖／業者提供

彰化縣議員劉淑芳參選爭取連任，宣布以「十全十美」為參選主軸，提出包括結合田尾花卉苗木產業推動地方創生及青年創業、強化社區關懷據點及長者在地安老服務、改善校園軟硬體與偏鄉數位及雙語教育資源等政見，全力爭取支持。

彰化縣第七選區(田尾、北斗、埤頭、溪州)縣議員劉淑芳，舉辦競選總部成立大會，吸引數百位鄉親到場支持。回憶上屆選舉僅以95票差距險勝，劉淑芳坦言，原本有意退休交棒，經過考量後決定再拚一屆，讓地方服務不中斷。

活動中，她更邀請獨生子上台，含淚訴說多年忙於議會問政及地方服務，無法陪伴孩子成長的歉意，母子深情相擁，成為全場最感人的一幕。

劉淑芳致詞時，首先向到場鄉親深深一鞠躬，並回憶四年前選舉開票，自己僅以95票差距勝出，至今仍印象深刻。她表示，當晚不少支持者趕到服務處，既驚訝又不捨，也讓她深刻體會選舉沒有穩贏，每一張選票都是鄉親的信任與託付，因此過去四年不敢有絲毫鬆懈。

談及再度參選的原因，劉淑芳表示，從政30多年，原本希望本屆卸下職務、回歸家庭，過去兩年也積極尋找及培養年輕人接棒，但原先考慮的人選，一人因健康因素暫停參選，另一人則考量地方情勢及自身責任，決定暫不投入選戰。經過審慎評估，她最後決定再承擔一屆，延續地方服務，也為下一個世代做好準備。

在地方政見方面，劉淑芳以「十全十美」為參選主軸，提出五大施政方向，包括結合田尾花卉苗木產業推動地方創生及青年創業、強化社區關懷據點及長者在地安老服務、改善校園軟硬體與偏鄉數位及雙語教育資源、整治農田灌溉排水並完善農損救助，以及監督防洪治水工程、改善道路交通與警消設備，涵蓋農業、青年發展、長者照顧、教育及地方安全等面向。

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