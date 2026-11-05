不只1121有望合體柯文哲 戴錫欽曝：蔣萬安凱道「選前之夜」也會邀約

台北市長蔣萬安下午出席競總「1114安心向前行大遊行」記者會受訪指出，非常樂意出席民眾黨11月21日舉辦的「全國大集結」造勢。國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽晚間受訪透露，27日蔣萬安在凱道的「選前之夜」也會盛情邀約。

戴錫欽晚間接受「飛碟晚餐王淺秋時間」專訪指出，民眾黨21日的造勢活動，蔣萬安已經表達他非常樂意去參加，如果民眾黨也提出邀約，他一定會跟黃國昌或柯文哲前主席有機會同台。同樣的，蔣萬安27日「選前之夜」在凱道，「我想我們也會非常感情的邀約」。

主持人王淺秋追問，就是藍白的議員候選人，可能在同一個舞台上，可以同台？戴錫欽指出，因為21日蔣萬安一定會民眾黨的前後任或6位議員候選人會同台。同樣27日蔣萬安在凱道最後的選前之夜，蔣萬安競總也會邀請民眾黨的朋友大家一起來。

他說，到時候出現黃國昌、柯文哲或蔣萬安，甚至包括國民黨的33位議員提名人，以及民眾黨的6位議員提名人同台，「我覺得這也很正常」大家可以期待。

另外，戴錫欽今也喊出「大局為重」王淺秋也追問，所以個別的站台「解禁」了？蔣萬安幫白營的議員候選人做個別互相的活動，就解禁完全沒有限制？戴錫欽指出，「妳要用解禁我也不反對」。

戴錫欽強調，希望最好的成果是藍白更緊密的合作，讓蔣萬安的選情穩定，同時拉抬國民黨的選情跟民眾黨的選情，兩邊的席次能夠極大化，該當選都要當選，國民黨33席、民眾黨6席每一席都當選，「這是我們努力的目標，但難度一定非常高」。