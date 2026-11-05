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林右昌7日將返台 讚「洋流打出新意」將全台輔選縣市長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌：洋流打出新意，美華府智庫訪問學人充電半年將返台輔選縣市長。圖／取自林右昌臉書
林右昌：洋流打出新意，美華府智庫訪問學人充電半年將返台輔選縣市長。圖／取自林右昌臉書

內政部前部長、基隆市前市長、民進黨前秘書長林右昌美國華府智庫擔任訪問學人，隨著11月3日美國舉行期中選舉結果已經大致揭曉，他結束半年充電，7日將返台。林右昌說，明天啟程離開美國，從太平洋彼岸，「順」著返鄉的洋流，回家了，接下來他將投入投身輔選，一起為縣市長選舉做最後衝刺。

林右昌今天在臉書說，暫時離開台灣與熟悉的政治工作環境，讓他脫原本的框架，轉換視角，冷靜反省，得到新的啟發。最大的收穫，不只是增廣知識與見聞，更可重新觀察世界、理解美國、思考台灣，重新整理自己的腳步，也為下一個階段的挑戰與責任做好準備。

林右昌表示，即使遭遇挫折，即使一時陷入低潮，只要彼此不放棄，持續凝聚、持續向前，就有機會讓當下的「逆流」，成為下一次出發的力量與希望。

林右昌提到，最近沈伯洋捲起「洋流」的浪潮，讓此次大選打出了新意，洋流讓不同海域彼此連結，也帶動整個海洋的流動，可以溫暖緩慢地徐徐而流，亦能掀起澎湃洶湧的波濤巨浪，看來，現在的情勢正是如此。

這半年的充電，林右昌以滿載而歸形容，他參與各種政策論壇，拜訪智庫、學者與政府人士，也走訪美國不同城市，結識來自不同領域的朋友。從地緣政治、台美關係、印太安全、國防產業合作，到AI科技競爭，每一次對話、每一場交流，都讓他對台灣所處的國際環境，以及未來應該走的方向，有了更多沉澱與省思。

下半年，他參與了洛杉磯、大華府、馬里蘭州、紐約等地台僑社團的活動，就大家最關心的台灣安全跟鄉親們分享國內外的情勢與觀察。同時也借此機會，跟留學生以及正在美國發展的台灣年輕朋友有許多的互動交流。

最近，林右昌參與美台國防工業會議，深入了解中國最新的威脅模式、烏克蘭與伊朗戰場的經驗，以及美台安全合作的最新議題。

「讀萬卷書，不如行萬里路。」林右昌說，這些經歷，像學生時代去做城鄉的田野調查一般，不只是從書本與報告認識美國，而是透過親身貼近土地、歷史現場，接觸不同的人群與城市，有血有肉地去理解這個國家。

林右昌說，他帶著滿載的收穫與能量，從太平洋彼岸歸來，不只是搭上返鄉的洋流，更要加入台灣這艘大船，和大家一起當船員、一起打拚。

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