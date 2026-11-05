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「人設包裝騙不了選民」鄭麗文挺徐欣瑩批鄭朝方 拒家族王朝復辟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚在新竹縣竹北市宣講核能公投，將砲口對準民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，質疑其家人介入市政，痛批「難道要讓家族王朝重新復辟？」她力挺國民黨候選人徐欣瑩及竹北市長候選人吳旭智，強調新竹需要具有國際水準的高科技專業人才。

鄭麗文出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動時表示，新竹是知識水準高、民風純樸的地方，縣長及竹北市長選舉具有示範作用。她批評鄭朝方任內連親近的機要秘書都出面指控遭霸凌，並質疑其家人介入市政，呼籲選民不要被候選人的「人設包裝」蒙蔽。

鄭麗文更將新竹選情與近期「洋流」話題連結，直言「洋流也在退潮了」，質疑選民是否要讓新竹倒退，甚至讓「家族王朝重新復辟」。她強調，選票應檢驗政治人物過去的表現，不能只看外在形象。

談到徐欣瑩與吳旭智，鄭麗文表示，國民黨深知新竹選民具有國際水準，因此推出兩位高科技專業人才。她稱讚兩人不僅擁有高學歷，更重視基層、投入公益及政治服務，過去在議會、國會的表現也相當亮眼，符合新竹未來發展需要。

鄭麗文也肯定新竹縣長楊文科，指出楊從基層公務員做起，陪伴竹科成長20多年，憑藉專業、清廉及認真服務地方，代表優良文官體系的傳統。她認為，新竹未來需要延續專業治理，而非特權、黑金與錯誤政策。

此外，鄭麗文提到美國期中選舉，稱民主黨在參眾兩院大勝，部分傳統共和黨州也出現政黨輪替，引發外界關注AI產業政策是否改變。她指出，台灣近年經濟受惠於高科技及AI製造業，新竹更是產業核心，美國政治變化對台灣影響直接，但整體趨勢仍有待觀察。

鄭麗文認為，美國選舉結果也反映能源價格與通膨對民生的衝擊，批評民進黨能源政策造成台電嚴重虧損，政府即使凍漲電價，最終仍由納稅人負擔。她強調，AI產業發展需要穩定電力，新竹更不能缺少核能。

鄭麗文最後呼籲新竹縣民及竹北市民團結，集中選票支持徐欣瑩與吳旭智，選出具有科技專業、清廉及重視基層的地方首長。

國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影

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國民黨主席鄭麗文今天晚間出席新竹縣竹北市「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並呼籲支持核能公投。記者黃羿馨／攝影
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