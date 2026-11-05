影／陳其邁陪車掃 喊話捷運趕快動工、挺莊競程翻轉新竹

高雄市長陳其邁今晚到新竹陪同民進黨新竹市長候選人莊競程車隊掃街。莊競程在車掃前特別拿出「高雄緊緊緊」請陳其邁簽名，並期盼向陳其邁請益高雄的交通建設經驗。陳其邁說，他來過新竹很多次，每次都想問「捷運怎麼還沒蓋？」

媒體聯訪時，陳其邁說，今天從高雄上來就是要幫競程加油打氣。莊競程是生醫博士，也在陽明交大教書，對新竹非常了解，更能理解科技人在新竹生活遇到的教育、交通等問題。他相信，憑莊競程的學經歷和過去的行政經驗，可讓新竹市翻轉、有更大的進步。

談到捷運，陳其邁說，新竹有竹科、陽明交大，是台灣研發科技重鎮，但他也想知道捷運動工到底「困難在哪裡？」為何一直擱著。對外地民眾及國外科技人士來到新竹，會覺得不太方便，台北到新竹每天通勤的人很多，搭車、開車或包車都很麻煩，以交通及大眾運輸導向發展（TOD）打通新竹市發展的「任督二脈」非常重要。

陳其邁說，捷運從可行性研究、後續規畫到興建，都須與新竹縣、中央緊密合作，「不然這樣推來推去，推到捷運都不見了」，對新竹發展影響很大。城市之間競爭激烈，新竹市是台灣「六都Plus」的那個「Plus」，莊競程能針對問題提出解方，是最好的人選。「選對的人，走對的路」，可以為城市帶來很大改變，高雄就是一個例子。

莊競程說，高雄近年在陳其邁帶領下，從城市建設、行銷到輕軌成圓、捷運四線齊發，把城市願景化為市民感受得到的成果。他希望新竹輕軌捷運能學習高雄「緊緊緊（台語）」的精神，4年內動工，也相信高雄的交通建設經驗能在新竹實現。

高雄市長陳其邁今晚到新竹陪同民進黨新竹市長候選人莊競程車隊掃街。莊競程在車掃前特別拿出「高雄緊緊緊」請陳其邁簽名。記者王駿杰／攝影