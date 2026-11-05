3人年輕照曝光！蕭美琴屏東助選周春米、梁育慈 網驚周春米像鍾楚紅

2026九合一選舉倒數，爭取連任民進黨屏東縣長周春米與屏東市長候選人梁育慈，11月14日舉辦「屏東米粉大會師」，邀請副總統蕭美琴助選。活動圖卡特別秀出三人年輕舊照，復古造型引發網友熱議，直呼「春米縣長年輕根本鍾楚紅等級」。

周春米競選團隊昨宣布14日副總統蕭美琴南下助選，發布一張「有米有梁！喵鵝連線！」活動圖卡，鮮豔粉紅色搭配復古電影膠卷背景，將三人昔日照片並列，周春米當時25歲，梁育慈是33歲，4年前首次參選縣議員，蕭美琴是18歲高中畢業。

周春米頂著蓬鬆復古捲髮，身穿粉紅色套裝、戴珍珠項鍊，散發當年流行優雅氣質；蕭美琴留著高層次羽毛剪長髮，身穿黑色上衣，展現率性風格；梁育慈短髮搭配圓框眼鏡。

三人年輕照片曝光後，在社群平台Threads引發討論，還有網友留言說「這是新的偶像女團嗎」，尤其周春米當年蓬鬆捲髮、粉紅套裝搭配珍珠項鍊，充滿復古明星氣息，有網友驚呼「春米縣長年輕根本鍾楚紅等級」。梁育慈短髮齊瀏海、圓框眼鏡，被笑稱「像不小心穿越進古代小說」。

三人昔日造型反差，宣傳圖卡獲網友讚「這張超強」，選戰造勢活動提前掀起話題。

周春米在社群平台發文表示，找出三人舊照片，笑問大家「有認出來嗎？」並邀請支持者共同參與。「屏東米粉大會師」將在11月14日下午3時入場，地點在屏東縣立體育館外大草坪，後續卡司及細節將陸續公布。

副總統蕭美琴南下屏東，結合縣長與市長選戰聯合造勢，除凝聚支持者士氣，也盼藉由創意宣傳，為梁育慈挑戰長期由國民黨執政的屏東市長選戰增添聲勢。