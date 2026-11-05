柯志恩為兒虐議題發聲「數字不能用猜的」 籲強化跨縣市通報機制

針對台北市長選舉熱議的兒虐議題波及高雄，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，若未含10月女童死亡案，2023年至2026年6月，高雄市兒虐致死15人，同時間兒少保護有效案件數高居六都第二，顯示兒少保護安全網仍有亟待補強之處；兒少保護不能淪為城市間的數字競賽，兒虐問題攸關孩子的生命安全，絕對不能憑印象、用猜測，更不能忽視數字背後的制度漏洞，呼籲強化跨縣市通報機制。

今年10月高雄發生2歲女童疑似受虐致死事件，柯志恩表示，根據高雄市府說明，個案近期才遷入高雄，因此市府紀錄中並無相關通報資料。此案凸顯跨縣市兒少保護資訊銜接的重要性，所以她主張強化現有全國統一的通報與轉銜機制，不能讓孩子因為搬了家，就成為社會安全網的漏接個案。

柯志恩主張強化戶政、教育、衛政與社政系統的資訊勾稽與橫向聯繫，針對曾有兒虐通報或家暴紀錄的脆弱家庭，建立跨機關預警與追蹤機制，避免孩子搬了家，保護網卻沒有跟上。此外，中央也應針對各縣市訪視頻率、列管條件及結案審查門檻不一的問題，應由中央訂定明確規範，尤其對曾有家暴或高風險紀錄的兒童，跨縣市遷移後應維持一定期間的追蹤與交叉複查，避免因地方制度落差而產生保護空窗。

柯志恩表示，各縣市可能因積極通報而呈現出數字的提升，反之，通報數字偏低，也不代表兒虐問題較少，亦存在通報不足、案件未被及時發現的風險，所以單看通報數高低與無法完全反應兒少環境之現狀。因此不能單憑通報數字高低，就斷定哪個城市的兒虐問題最嚴重，而應進一步檢視重大傷亡案件、重複受虐情形，以及通報後的追蹤與處遇成效。

柯志恩強調，兒少保護不能淪為城市間的數字競賽，真正重要的是能否及早發現、及時介入，避免任何一個孩子成為制度漏洞下的犧牲者。

針對兒少保護議題，柯志恩數月前已提出強化社會安全網的具體政策，包括落實兒少保護、家庭暴力防制及通報機制，補足第一線社工人力、降低人員流動率，並提升保護性社工的工作安全，讓高風險家庭能夠及早被發現、及時獲得介入協助。