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「破壞組織團結」竹縣藍營再開鍘 議員徐瑜新涉違紀恐丟黨籍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
縣黨部考紀會今天再度召開緊急會議，認定國民黨籍縣議員候選人徐瑜新涉及多項重大違紀情事，決議建請撤銷黨籍。圖／國民黨新竹縣黨部提供
縣黨部考紀會今天再度召開緊急會議，認定國民黨籍縣議員候選人徐瑜新涉及多項重大違紀情事，決議建請撤銷黨籍。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部再祭黨紀！繼日前對縣議員上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增開鍘後，縣黨部考紀會今天再度召開緊急會議，認定國民黨籍縣議員候選人徐瑜新涉及多項重大違紀情事，決議建請撤銷黨籍，並呈報黨中央核定。

國民黨新竹縣黨部表示，考紀會今天召開第二次緊急會議，依據黨中央「九合一選舉有關黨員脫黨參選及違紀輔選助勢之黨紀處理原則」，審議徐瑜新涉嫌違反選舉輔選紀律案件。

經檢視相關事證及情節，認為徐瑜新在這次競選活動中的多項言行涉嫌嚴重違反輔選紀律，不僅傷害基層黨員情感，也破壞組織團結，引發地方強烈反彈。

縣黨部指出，考紀會繼11月3日針對上官秋燕、江寧增涉嫌違紀案件作成決議後，今天再度審議徐瑜新案件，展現嚴明黨紀、維護團結的立場。所有案件均依具體事證個別審議，絕不縱容違紀行為。

縣黨部強調，國民黨是歷經百年風雨的政黨，可以承受挫折，卻不能因害怕失去而放棄原則。不認同國民黨理念與提名制度者，應坦然面對自身立場，而非一面掛著國民黨黨徽、憑藉黨籍爭取選票，一面從事損害組織團結的行為，否則如何對得起長年忠誠付出的基層同志，又如何取信支持國民黨的選民？

縣黨部也援引新竹義民精神指出，從義民先烈保鄉衛土，到1895年乙未抗日義軍奮起抵抗，都展現危難時刻挺身而出、守護鄉土的勇氣，強調「義民爺精神是忠義，絕非背棄承諾、製造分裂」。

縣黨部重申，嚴明黨紀是為了守護制度與共同承諾，選戰越是關鍵，越要堅守原則、團結一致，呼籲全體黨員恪守輔選紀律，堅定支持國民黨正式提名候選人，以忠誠、紀律與團結捍衛政黨價值與榮譽。

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