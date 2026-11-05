快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰倒數衝刺！李四川、蔣萬安雙「夫人」吸睛掃街 創意周邊搶攻選票

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，今天前往永和區智光黃昏市場吸睛掃街，沿路獲得民眾熱情歡迎爭相握手及簽名，高喊「凍蒜」聲不斷，還送好采頭預祝雙北雙贏。

選戰進入最後關鍵階段，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，團隊於選前黃金時間展開大掃街行動，今天特別邀請李四川夫人「碧雲姐」蔡碧雲與國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子「舫宣姐」石舫宣兩位夫人「牽手」逗陣行，連袂深入永和區智光黃昏市場，與支持者親切互動、拉近距離，盼在最後關頭全力拉抬聲勢，凝聚藍營支持者熱情與信心。

江怡臻指出，今日掃街陣容龐大且展現團結氣勢，包括立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源夫妻、市議員候選人陳以樂，以及在地多位里長、黨部幹部與志工團隊均到場同框力挺。兩位夫人打破傳統嚴肅形象，以平易近人的方式走訪市場，獲得現場民眾與攤商熱烈歡迎。

此外，針對近期在社群平台上引發熱烈討論的創意小物，江怡臻透露，辦公室年輕夥伴發現與「川伯」李四川的神情與知名連鎖速食店品牌吉祥物「奶昔大哥」頗有幾分神似。因此，在速食店開賣聯名商品的 第一時間，團隊夥伴便手刀前往搶購，並將熱門的「雲朵包」背在身上進行宣傳，意外成為市場掃街的一大亮點。

江怡臻表示，這項結合大眾熱議話題的社群創意，在網路與選區內均引發極大迴響，成功吸引年輕族群關注。競區團隊將持續發揮創意與活力，爭取更多廣大市民的認同與支持，並呼籲所有支持者在11月28日投票日踴躍出來投票、讓李四川和蔣萬安雙雙順利高票當選。

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情送好采頭，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情送好采頭，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影
選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉

李四川 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉 永和

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營雙北太太合體掃街爭取支持 蘇巧慧：丈夫比較習慣幕後角色

新北陸戰⋯李四川喊接棒 蘇巧慧拚翻轉

人潮多到炸出來！蔣萬安南機場拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

文宣開戰！沈伯洋酸「躲警報」 蔣萬安嗆「避錯誤訊息轟炸」

相關新聞

與柯文哲1121有望合體？ 蔣萬安喊非常樂意：柯推薦是對我四年施政肯定

年底選戰倒數23天，民眾黨將在11月21日選前「超級星期六」，於台北市政府前舉辦「全國大集結」。外界關注，台北市長蔣萬安是否與民眾黨創黨主席柯文哲合體？對於柯文哲今稱「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」蔣萬安說，「柯主席實在太客氣，他能來站台推薦是對我這四年施政肯定。」

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

民眾黨11月21日將辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安今受訪也稱「非常樂意參加」。由於先前蔣萬安也「巧遇」許甫、吳怡萱個別白營小雞，針對過去北市黨部的「禁止個別站台白營議員」禁令？戴今受訪說，會以「大局為重」評估，最大目標是讓有政績的蔣萬安連任。

「易燃物」擠爆潭子得天宮 蔡英文輔選何欣純喊：台中起風了

前總統蔡英文最近在網路社群上屢稱網友「實實」，幽默發言，收服不少年輕粉絲。蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。蔡英文表示，她選舉這麼多年，從沒有看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了。」

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

「破壞組織團結」竹縣藍營再開鍘 議員徐瑜新涉違紀恐丟黨籍

國民黨新竹縣黨部再祭黨紀！繼日前對縣議員上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增開鍘後，縣黨部考紀會今天再度召開緊急會議，認定國民黨籍縣議員候選人徐瑜新涉及多項重大違紀情事，決議建請撤銷黨籍，並呈報黨中央核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。