選戰倒數衝刺！李四川、蔣萬安雙「夫人」吸睛掃街 創意周邊搶攻選票

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，今天前往永和區智光黃昏市場吸睛掃街，沿路獲得民眾熱情歡迎爭相握手及簽名，高喊「凍蒜」聲不斷，還送好采頭預祝雙北雙贏。

選戰進入最後關鍵階段，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，團隊於選前黃金時間展開大掃街行動，今天特別邀請李四川夫人「碧雲姐」蔡碧雲與國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子「舫宣姐」石舫宣兩位夫人「牽手」逗陣行，連袂深入永和區智光黃昏市場，與支持者親切互動、拉近距離，盼在最後關頭全力拉抬聲勢，凝聚藍營支持者熱情與信心。

江怡臻指出，今日掃街陣容龐大且展現團結氣勢，包括立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源夫妻、市議員候選人陳以樂，以及在地多位里長、黨部幹部與志工團隊均到場同框力挺。兩位夫人打破傳統嚴肅形象，以平易近人的方式走訪市場，獲得現場民眾與攤商熱烈歡迎。

此外，針對近期在社群平台上引發熱烈討論的創意小物，江怡臻透露，辦公室年輕夥伴發現與「川伯」李四川的神情與知名連鎖速食店品牌吉祥物「奶昔大哥」頗有幾分神似。因此，在速食店開賣聯名商品的 第一時間，團隊夥伴便手刀前往搶購，並將熱門的「雲朵包」背在身上進行宣傳，意外成為市場掃街的一大亮點。

江怡臻表示，這項結合大眾熱議話題的社群創意，在網路與選區內均引發極大迴響，成功吸引年輕族群關注。競區團隊將持續發揮創意與活力，爭取更多廣大市民的認同與支持，並呼籲所有支持者在11月28日投票日踴躍出來投票、讓李四川和蔣萬安雙雙順利高票當選。

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情送好采頭，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影，沿路高喊「凍蒜」聲不斷。記者曾原信／攝影

選戰倒數衝刺 ，國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲今與台北市長候選人蔣萬安妻子石舫宣雙「夫人」逗陣行，前往永和智光黃昏市場吸睛掃街，獲得民眾熱情握手合影。記者曾原信／攝影