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影／蔡英文合體何欣純出席毛小孩活動 萬人湧文心森林公園朝聖

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
前總統蔡英文（左二）今天下午赴台中南屯文心森林公園，與民進黨台中市長候選人何欣純（右二）共同出席「帶毛孩出門走走」活動，與毛小孩合影留念。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（左二）今天下午赴台中南屯文心森林公園，與民進黨台中市長候選人何欣純（右二）共同出席「帶毛孩出門走走」活動，與毛小孩合影留念。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文今天下午赴台中南屯文心森林公園，與民進黨台中市長候選人何欣純共同出席「帶毛孩出門走走」活動。喜愛寵物的蔡英文一現身即吸引大批民眾支持，現場氣氛熱烈。蔡前總統頻頻停下腳步撫摸市民帶來的狗狗，短短20公尺的園區小徑走了半小時才到達舞台，現場更吸引大批支持者與寵物家庭圍觀。

蔡英文與何欣純沿路與市民及毛小孩親切互動。蔡英文表示，文心森林公園是台中重要的綠地與市民休閒場所，期待透過政策持續提升公園設施與寵物友善環境。

何欣純則指出，未來將致力打造台中為「毛小孩友善城市」，規劃更多寵物專屬園區與完善動保服務。此次合體活動展現前總統對何欣純政見的支持，期盼藉此推動城市的永續與宜居發展。

前總統蔡英文（左）今天下午赴台中南屯文心森林公園，與民進黨台中市長候選人何欣純（右）共同出席「帶毛孩出門走走」活動。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（左）今天下午赴台中南屯文心森林公園，與民進黨台中市長候選人何欣純（右）共同出席「帶毛孩出門走走」活動。記者黃仲裕／攝影

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