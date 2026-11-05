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翁曉玲卡車陣！馬文君趁勢推徐欣瑩智慧交通「省時20％」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立委馬文君表示，原本排在她前面發言的立委翁曉玲，但因塞車受困車陣，恰巧呼應新竹交通問題。她藉此力挺新竹縣長候選人徐欣瑩提出的智慧交通政見。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委馬文君表示，原本排在她前面發言的立委翁曉玲，但因塞車受困車陣，恰巧呼應新竹交通問題。她藉此力挺新竹縣長候選人徐欣瑩提出的智慧交通政見。記者黃羿馨／攝影

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講，國民黨立委馬文君表示，原本排在她前面發言的立委翁曉玲，但因塞車受困車陣，恰巧呼應新竹交通問題。她藉此力挺新竹縣長候選人徐欣瑩提出的智慧交通政見，盼未來節省20％交通時間。

馬文君出席「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動時表示，自己特別從南投北上力挺好姐妹徐欣瑩，原本排在她前面致詞的翁曉玲卻卡在車陣中，讓她想到徐欣瑩這次提出的智慧交通、智慧縣政及AI產業升級政見，都是新竹相當重要的發展方向。

馬文君指出，徐欣瑩承諾未來透過智慧交通節省20％交通時間，相信背後有堅強團隊支持，能夠落實相關計畫。她也稱讚徐欣瑩是理工博士，視野不僅侷限地方，而是「從太空的角度」看待新竹發展，加上曾任議員、立委的歷練，以及中央許多立委相挺，未來推動縣政將更順暢。

談到能源政策，馬文君表示，AI與半導體是新竹的「心臟產業」，要推動智慧交通、智慧縣政及AI產業升級，穩定電力不可或缺。她批評民進黨執政以來能源政策雜亂無章，過度依賴天然氣及太陽光電，風災後大量光電板遭棄置，後續處理也令人憂心。

馬文君質疑，政府投資美國阿拉斯加天然氣，承擔高額成本與風險，甚至以高於兩倍的價格購買天然氣，還要簽下20年合約。她批評，廢除核能後，民眾電費持續上漲，政府又須不斷撥補台電，讓納稅人承擔負擔。

馬文君也提及國防採購爭議，質疑政府採購每瓶120元的水，明明8元就能買到，卻花費高額預算。她認為，若減少不必要支出，就能購買更多防衛武器、改善軍人福利，強調立委會持續監督政府預算。

此外，馬文君提及媒體人吳子嘉、立委高金素梅等人，批評司法手段被用來牽制監督政府的聲音，認為民主法治國家不應以司法壓制言論，呼籲選民透過選票表達立場。

馬文君最後表示，新竹擁有科技及AI產業優勢，未來發展需要良好縣政治理與穩定電力，呼籲11月28日選民投下兩張重要選票，「一張縣長徐欣瑩，一張重啟核能請蓋同意票」，盼新竹持續成為科技產業領頭羊。

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影
「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦核能公投宣講。記者黃羿馨／攝影

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