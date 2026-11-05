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藍委王育敏籲藍白強強聯手：徐欣瑩、高虹安新竹雙贏連線

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立委王育敏力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，除質疑民進黨對手鄭朝方從政資歷僅3年，更喊話民眾黨支持徐欣瑩，與新竹市長高虹安組成「雙贏連線」。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委王育敏力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，除質疑民進黨對手鄭朝方從政資歷僅3年，更喊話民眾黨支持徐欣瑩，與新竹市長高虹安組成「雙贏連線」。記者黃羿馨／攝影

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，國民黨立委王育敏力挺新竹縣長候選人徐欣瑩，除質疑民進黨對手鄭朝方從政資歷僅3年，更喊話民眾黨支持徐欣瑩，與新竹市長高虹安組成「雙贏連線」，強調「台北有洋流在吹」，不希望這股風吹進新竹。

王育敏指出，核電應以理性、科學態度看待，台灣不生產能源，必須仰賴核電。她認為，新竹縣應由具有科學家精神的理工博士主導縣政，而徐欣瑩是新竹縣首位理工博士女性縣長候選人，曾獲美國NASA獎學金，具備帶領新竹邁向AI科技發展的條件。

王育敏回憶，自己與徐欣瑩在第八屆立法院擔任立委時，曾同在衛環委員會，當時就十分佩服徐欣瑩的專業能力。她指出，徐欣瑩曾以全國最高票當選立委，並擔任兩屆立委、兩屆議員，累積十多年從政經驗，相較之下，鄭朝方僅擔任竹北市長3年，質疑兩人資歷差距明顯。

王育敏也將矛頭指向鄭朝方，指稱其涉及招標案、土地案等疑慮，至今未說明清楚。她也提到媒體人吳子嘉提出相關質疑後遭搜索，批評這是「用司法來介入選舉、用司法來打壓言論」。

王育敏表示，徐欣瑩目前選情「腹背受敵」，呼籲國民黨內部團結，集中選票支持徐欣瑩，才能與民進黨對抗。她也向民眾黨支持者喊話，希望延續新竹縣市合作，讓徐欣瑩與高虹安「女女強強聯手」，一人在新竹縣、一人在新竹市，形成雙贏連線。

王育敏更提到，「現在台北有洋流在吹，但是這股風我們不希望它吹進來新竹」，呼籲支持者團結，不要受到影響。

她最後強調，11月28日投票相當重要，呼籲支持者除了自己投票，也要積極催票、拉票、顧票，集中力量支持徐欣瑩，讓新竹縣未來在既有基礎上持續發展。

「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影
「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影

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