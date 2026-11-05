藍營雙北太太合體掃街爭取支持 蘇巧慧：丈夫比較習慣幕後角色

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天傍晚至新莊中美黃昏市場掃街拜票，對手李四川夫人今天與蔣萬安夫人在永和合體掃街，被問及是否會找另一半一起掃街？蘇巧慧表示，先生經常出現在競選場合，但習慣扮演幕後角色，是否一起掃街尊重他的意願。

蘇巧慧今天上午與賴清德總統至三芝、淡水連續參拜3間宮廟，傍晚5時又來到新莊中美黃昏市場，與新莊區民進黨籍新北市議員翁震州、林秉宥、市議員候選人吳奕萱、陳岱吟合體掃街拜票。

媒體詢問蘇今天跟議員、議員候選人再次合體掃街，是不是要持續爭取更多市民支持？另外今天對手李四川夫人跟蔣萬安夫人在永和合體掃街，未來是否會找先生一起掃街？

蘇巧慧說，選戰進入倒數23天，大家都把握最後的時間全力衝刺加強跟鄉親的互動，跟大家說「我們真的充滿熱情、我們準備好了」。至於對手找夫人掃街，蘇巧慧表示尊重各個候選人不同的節奏跟步調，先生其實常在自己的場合中出現，但他習慣扮演幕後的角色，要不要一起掃街尊重他的意願。

蘇巧慧走進黃昏市場與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧到新莊中美黃昏市場掃街。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示，先生習慣扮演幕後角色，是否一起掃街尊重他的意願。記者黃子騰／攝影