用猜的？沈伯洋稱北市「兒虐六都居首」羅智強：現最不開心的是陳其邁

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐六都居首，被問數據竟稱「用猜的。」台北市長蔣萬安今天下午受訪再度表示，沈委員對嚴肅的兒虐問題「用猜的」不是第一次，他之前接受媒體專訪，那時候也指控台北市是兒虐最嚴重城市，「沈是用猜的？還是當時用掰的？」

競總總幹事羅智強也痛批，沈伯洋這個用猜到「反而還了蔣萬安公道，現在最不開心的是陳其邁市長。」羅說，兒虐最嚴重的態樣絕對是死亡，2024年高雄一年有12名兒童因為遭受虐待死亡，這些孩子生前遭受很大痛苦離開人世，但沒有什麼新聞報導，民進黨也不聞不問？

羅說，過去這些年，高雄依照衛福部統計，有15位孩童受虐待死亡，台北市有2位，羅反問沈伯洋，今天高雄12位孩子，他們的命不是命？作為參選市長的人，沈是立委可以索資，甚至這些都是公開資訊，不僅兒虐死亡，任何兒虐型態，高雄也都遠高於台北市，沈也是在羞辱台北市保護兒童的公務同仁。並批沈伯洋「空口白話的猜，本身就是一個造謠。」

蔣萬安也表示，沈伯洋是立委，當然可以向衛福部索取資料，甚至資料都是公開的，今天不管是家內、家外數據，加起來都不是沈委員猜測的，與事實不符，數據完全錯誤。

蔣萬安說，不管沈委員要丟什麼樣的議題出來，轉移焦點，都無法迴避他在這麼重要議題上，是用猜的，而且不是第一次，他之前接受媒體專訪，那個時候也指控台北市是兒虐最嚴重的城市，「沈是用猜的？還是當時是用掰的？」