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影／聊什麼？沈伯洋拜會藍營老議長1小時 陳健治：由選民決定投誰較好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今下午拜會國民黨籍的前台北市議長陳健治（左）。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今下午拜會國民黨籍的前台北市議長陳健治（左）。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午拜會國民黨籍的前台北市議長陳健治，外界認為此為破圈，經過一個小時拜會中，陳健治分享不管是藍綠要選台北市長候選人都曾拜訪他，「我也祝他（沈伯洋）一切順利；我想就由選民來決定到底是選給誰比較好。」

對於沈伯洋拜會陳健治視為破圈、拔樁，台北市長蔣萬安下午對此受訪表示，陳健治不管哪個黨派候選人都會接見，也尊重每個候選陣營的安排。蔣萬安競總也說，已邀老議長來訪，時間是11月12日下午三點半。

媒體問到沈伯洋，有關蔣萬安辦公室回應，沈伯洋說，不是用黨派來看待這件事，市政很需要跨黨派的合作，所以今天來跟議長請教的內容，都是在過往需要哪些折衝、協調，然後跨黨派如何成為朋友並一起來推動市政，這才是最重要的事情。

陳健治說，他在20幾歲就當議員，並在台北市議會29年再到立法院6年。退休之後，每次到台北市長選舉，除了國民黨候選人會來看他之外，像是曾經選台北市長的宋楚瑜、謝長廷、蘇貞昌也都有前來拜訪，他也欣然接受、非常歡迎。

他說，這次拜會是沈伯洋助理打電話給他說要拜訪，其實退休後，今年也80多歲，代表沈還看得起他，沒有嫌他太老，「我也祝他一切順利；我想就由選民來決定到底是選給誰比較好。」

媒體問到是否與會談的內容，陳健治說，就聊聊以前當議長的經驗，怎麼在政黨、主持會議時怎麼來解決爭端等，最後能順利將法案、預算通過，講給沈伯洋參考。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今下午拜會國民黨籍的前台北市議長陳健治（左）。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今下午拜會國民黨籍的前台北市議長陳健治（左）。記者邱書昱／攝影

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