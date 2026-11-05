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拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

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拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人蔣萬安（右）與台北市議長戴錫欽等人出席記者會，號召民眾14日響應「安心台北」大遊行。記者林澔一／攝影
台北市長候選人蔣萬安（右）與台北市議長戴錫欽等人出席記者會，號召民眾14日響應「安心台北」大遊行。記者林澔一／攝影

民眾黨11月21日將辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安今受訪也稱「非常樂意參加」。由於先前蔣萬安也「巧遇」許甫、吳怡萱個別白營小雞，針對過去北市黨部的「禁止個別站台白營議員」禁令？戴今受訪說，會以「大局為重」評估，最大目標是讓有政績的蔣萬安連任。

蔣萬安、戴錫欽今天下午出席「1114安心向前行」記者會。戴錫欽表示，藍白合基本框架並沒有改變，但隨著選情變化，到了緊鑼密鼓的階段，如何在市長爭取勝選、藍白議員席次極大化，也會凝聚更大共識。

戴透露，競總主委盧秀燕日前拜會藍白黨團時，也都有與提名人直接面對面溝通，黨內議員也關心未來藍白合和蔣萬安站台原則，是否會跟先前的原則規範有所出入？盧不斷強調，不管藍白怎麼合，是否合體或同台，原則上還是以國民黨議員為主，要請議員們安心，所以基調沒有改變，彼此的席次也都希望能夠極大化，他也預祝白營小雞6席全上。

戴說，不管是母雞拉小雞或是小雞穩住基本盤、拉拉母雞，都是相輔相成一體兩面的事，在這樣的前提下，不管是過去所規範的聯合造勢為主，或是近期所發生的蔣萬安到個別白營議員總部去加油打氣，或未來21日或其他造勢活動，有可能會跟柯文哲或相關白營人士同台，大家都會以大局為重，希望能夠讓蔣萬安繼續連任為最優先考量。

至於部分選區，是否會影響到選情？戴坦言，雖然希望「兄弟登山，各自努力」，他也坦言如果票源重疊，彼此難免有些連動影響，但儘管如此，最大的共同目標就是讓有政績的蔣萬安能夠繼續連任，在這個前提下，議員會固守席次，小雞、母雞互相拉抬，藍白之間的合作會以大局為重評估考量，經過大家面對面溝通，所有國民黨議員候選人都有這樣的默契。

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