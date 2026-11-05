柯志恩坦言左楠區不再享優勢 高雄藍營長期未執政打選戰很辛苦

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪談選情，她若當選第一件事情是「打電話給陳其邁」，請益並接續他未完成的市政建設及擘劃，並坦言，民進黨在高雄縣執政40年，高雄市執政26年，國民黨長期沒有執政資源，打選戰是苦戰、很辛苦。

柯志恩今日中午接受媒體人陳東豪「寶島強強滾」廣播節目專訪，被問若當選的話要先做什麼事情？柯志恩說，她要做的第一件事是打電話給陳其邁，問他「還有什麼事情你沒做完？」，請益後續市政建設擘劃，展現跨黨派溝通誠意，另外府會和諧相當重要，會用開放態度尊重綠營民意。

柯志恩強調，上任之後一個月要成立「高高平等辦公室」與「反霸凌辦公室」，弭平原縣區與市區發展落差，改善原縣區的交通與醫療資源，並正視校園與社會霸凌議題。

柯志恩坦言，高雄八席立委全是民進黨籍，國民黨在沒有執政資源下選舉相對辛苦，即便過去被視為藍營優勢區的左營、楠梓，近年因人口遷移慢慢流失優勢，從總統大選到上次立委選舉都有所轉折，只能依靠她自己與黨籍議員不斷在中央及市政相關議題上發聲，爭取認同。

不過柯志恩也批評民進黨在高雄長期執政，卻從未揭發或監督美濃大峽谷、和山光電等環境議題，不僅第一時間沒有跟她站同陣線發聲，還抹黑她「自導自演」。

周六旗山大造勢邀請民眾黨主席黃國昌站台一事，有人覺得沒有加分效果。柯志恩說明，黃國昌近年在國會及各項議題的監督、揭弊表現相當亮眼，是一位非常有能力的立委，無論是站在個人主觀還是藍白合作下思考，她都會大力邀請黃國昌站台。