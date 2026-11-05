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拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

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【即時短評】美國民主黨大勝的訊號 能振奮藍營戰鬥力？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
民主黨在美國期中選舉大勝後，如何維持黨內團結、兌現改善民生的承諾，將成為下一道考驗。路透
民主黨在美國期中選舉大勝後，如何維持黨內團結、兌現改善民生的承諾，將成為下一道考驗。路透

美國期中選舉，民主黨奪回參眾兩院過半席次，連共和黨傳統票倉也出現翻轉。川普的關稅、伊朗戰爭、高昂生活成本，是共和黨敗選的背景；民主黨卻沒有只等對手犯錯，而是把住房、醫療、物價等轉為共同訴求，深入基層、打開保守選區。

不是討厭民進黨，就一定票投國民黨，勝利不能依靠別人的失敗。美國民主黨勝選足堪國民黨反思：究竟拿什麼讓人民相信，在野黨代表他們的利益？

政治競爭不能只有揭發弊案，關鍵是能否抓住社會的「主要矛盾」。經濟成長與科技股價繁榮屢創紀錄，許多年輕人卻仍買不起房、薪資追不上生活負擔；政商資源愈趨集中壟斷，詐騙、食安、能源與照顧成本的風險，卻往往落在普通家庭肩上。這些看似分散的怨氣，背後是繁榮成果分配不均、市井小民承擔了大部分生存風險的問題。民主黨在期中選舉的訴求聚焦「負擔得起的美國」，正是把民眾生活的切身痛苦，轉化為能產生共鳴的政治議題。

國民黨須知，揭露民進黨的執政弊病，不等於自己就建立了廣泛的社會代表性；指控執政黨特權金權，也不能總是只靠列舉幾個綠營權貴來回擊。問題是，受成本和生計擠壓的底層勞苦民眾，如何能認為國民黨理解自己的處境？若只知政治攻防、在技術層面上揭對手瘡疤，那麼民眾看見的只是藍綠權力之爭，卻不是自己的生活有了什麼出路。

偏偏警報已在各地響起。新北李四川面對蘇巧慧的積極布局，侯友宜的政績未必能原封不動移轉；彰化有派系與接班整合難題，新竹縣留下初選裂痕，宜蘭又承受執政爭議；台中也有如何延續盧秀燕八年施政資產的課題。台北市的局勢更讓藍營驚醒；蔣萬安原有現任優勢、以為選情穩當，沈伯洋卻使出「台北大洋流」串起車掃、社群與群眾參與，改變了選戰節奏，使一場原本普遍認為「大勢底定」的連任選舉，出現了意外的競爭變化。

蔣萬安四年來並非沒有政績，「我做了什麼」與「你的生活改善多少」卻是兩回事；現任市長若只以形象、建設清單，或對手不懂市政來回應，仍可能未見城市生活的切身焦慮。反觀沈伯洋雖善於掀起造勢熱度，執政能力卻是個大問號；身為挑戰者當然批評容易，若空有主張卻沒辦法，又如何撐得起「市民主義」的高調？

首都市長之爭不是「穩健」與「激情」的簡單對決；國民黨若僅憑過往「經驗」，只把「洋流」視為空虛的網路聲量和「外來熱鬧」，極可能誤判自己還沒摸著的民意趨勢。反之，民進黨若只以當「造浪者」為傲、以「洋流」席捲人潮自喜，卻無視市政千頭萬緒的考驗，那麼川普的失敗殷鑑亦不遠。

美國民主黨的勝利，至少說明了對手失分只是機會，抓住多數人的共同焦慮、提出觸動人心的方案，才是政黨能否重新建立社會連結的關鍵。國民黨如今不缺「警報」，缺的是對警報背後民意的理解；民主黨從敗局中走出的案例，能否激起國民黨重新檢視自己為何而戰、為誰而戰的意志與決心？答案將在廿四天後揭曉。

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