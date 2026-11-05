蔡英文台中輔選 文心公園湧入上萬人

前總統蔡英文今天赴台中為民進黨市長候選人何欣純輔選，最後一站到文心森林公園遛毛小孩，吸引大批英粉，一小時內湧入上萬人，重現中秋連假「洋流」擠爆草悟道的盛況，支持者大喊「實實（蔡英文綽號）我愛妳」，也不忘高呼「台中的市長何欣純」。

蔡英文9月、10月已兩度到台中助陣何欣純，今天第三次南下，也是待最久的一天，中午與何一起參加台中商業會80周年慶，下午2時40分到潭子得天宮參香，3時50分再趕赴文心森林公園，一起遛毛小孩。

公園內聚集守候多時的英粉，手持「欣潮」、「洋流」飄帶，引頸期盼主角登場；蔡英文和何欣純下車那一刻，公園內爆出響徹雲霄的歡呼，尖叫聲與「實實我愛妳」、「小英我愛妳」不絕於耳，大批支持者站滿公園內小徑兩側，高舉雙手與兩人擊掌。

蔡英文與何欣純花了10多分鐘才從惠文路入口走到圓滿戶外劇場後方草坪，大片綠蔭上坐滿牽著寵物犬的民眾；現場人士估計，公園內至少超過萬人，且年輕人和女性占多數，展現蔡、何的高人氣。

何欣純競總安排蔡英文與彰化基督教兒童醫院的醫療輔助犬「亞瑟」相見歡，由照顧牠的愛爸愛媽醫師林昭仁、湯宛玲夫婦介紹，過程中亞瑟向蔡撒嬌，湯笑稱「牠知道誰是好人」。現場也安排一名正在化療癌症的18歲少女，贈送1隻親手設計的亞瑟娃娃給前總統。

蔡英文、何欣純4時10分許離開，沿途和支持者擊掌道別。何競總也邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋11月20日再到台中，重現洋流，盼藉著一波波大咖助攻，在最後20天持續引燃選情。

現場人士估計，文心森林公園湧入上萬人，且大多是年輕人和女性，展現蔡英文、何欣純在這方面的人氣。記者陳敬丰／攝影

蔡英文（前左三）、何欣純（前左四）與彰基兒童醫院醫療輔助犬「亞瑟」合影。記者陳敬丰／攝影