快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文台中輔選 文心公園湧入上萬人

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
照顧亞瑟的林昭仁（前左一）、湯宛玲（前左二）夫婦表示，亞瑟知道誰是好人，才會向蔡英文（前左三）撒嬌。記者陳敬丰／攝影
照顧亞瑟的林昭仁（前左一）、湯宛玲（前左二）夫婦表示，亞瑟知道誰是好人，才會向蔡英文（前左三）撒嬌。記者陳敬丰／攝影

前總統蔡英文今天赴台中為民進黨市長候選人何欣純輔選，最後一站到文心森林公園遛毛小孩，吸引大批英粉，一小時內湧入上萬人，重現中秋連假「洋流」擠爆草悟道的盛況，支持者大喊「實實（蔡英文綽號）我愛妳」，也不忘高呼「台中的市長何欣純」。

蔡英文9月、10月已兩度到台中助陣何欣純，今天第三次南下，也是待最久的一天，中午與何一起參加台中商業會80周年慶，下午2時40分到潭子得天宮參香，3時50分再趕赴文心森林公園，一起遛毛小孩。

公園內聚集守候多時的英粉，手持「欣潮」、「洋流」飄帶，引頸期盼主角登場；蔡英文和何欣純下車那一刻，公園內爆出響徹雲霄的歡呼，尖叫聲與「實實我愛妳」、「小英我愛妳」不絕於耳，大批支持者站滿公園內小徑兩側，高舉雙手與兩人擊掌。

蔡英文與何欣純花了10多分鐘才從惠文路入口走到圓滿戶外劇場後方草坪，大片綠蔭上坐滿牽著寵物犬的民眾；現場人士估計，公園內至少超過萬人，且年輕人和女性占多數，展現蔡、何的高人氣。

何欣純競總安排蔡英文與彰化基督教兒童醫院的醫療輔助犬「亞瑟」相見歡，由照顧牠的愛爸愛媽醫師林昭仁、湯宛玲夫婦介紹，過程中亞瑟向蔡撒嬌，湯笑稱「牠知道誰是好人」。現場也安排一名正在化療癌症的18歲少女，贈送1隻親手設計的亞瑟娃娃給前總統。

蔡英文、何欣純4時10分許離開，沿途和支持者擊掌道別。何競總也邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋11月20日再到台中，重現洋流，盼藉著一波波大咖助攻，在最後20天持續引燃選情。

現場人士估計，文心森林公園湧入上萬人，且大多是年輕人和女性，展現蔡英文、何欣純在這方面的人氣。記者陳敬丰／攝影
現場人士估計，文心森林公園湧入上萬人，且大多是年輕人和女性，展現蔡英文、何欣純在這方面的人氣。記者陳敬丰／攝影

蔡英文（前左三）、何欣純（前左四）與彰基兒童醫院醫療輔助犬「亞瑟」合影。記者陳敬丰／攝影
蔡英文（前左三）、何欣純（前左四）與彰基兒童醫院醫療輔助犬「亞瑟」合影。記者陳敬丰／攝影

蔡英文（前左二）第三度輔選何欣純（前左三），今天最後一站到文心森林公園遛毛小孩。記者陳敬丰／攝影
蔡英文（前左二）第三度輔選何欣純（前左三），今天最後一站到文心森林公園遛毛小孩。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉

蔡英文 2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文三度同框下午蹓毛小孩 何欣純拋友善城市願景

【即時短評】台中最新民調政黨認同綠贏藍 洋流吹動中間選民暗藏玄機

影／曝8年總統體悟！蔡英文籲政府：產業政策不能只看到科技業

賴清德偕蘇巧慧三芝淡水參拜 喊話盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政

相關新聞

與柯文哲1121有望合體？ 蔣萬安喊非常樂意：柯推薦是對我四年施政肯定

年底選戰倒數23天，民眾黨將在11月21日選前「超級星期六」，於台北市政府前舉辦「全國大集結」。外界關注，台北市長蔣萬安是否與民眾黨創黨主席柯文哲合體？對於柯文哲今稱「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」蔣萬安說，「柯主席實在太客氣，他能來站台推薦是對我這四年施政肯定。」

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

民眾黨11月21日將辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安今受訪也稱「非常樂意參加」。由於先前蔣萬安也「巧遇」許甫、吳怡萱個別白營小雞，針對過去北市黨部的「禁止個別站台白營議員」禁令？戴今受訪說，會以「大局為重」評估，最大目標是讓有政績的蔣萬安連任。

「易燃物」擠爆潭子得天宮 蔡英文輔選何欣純喊：台中起風了

前總統蔡英文最近在網路社群上屢稱網友「實實」，幽默發言，收服不少年輕粉絲。蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。蔡英文表示，她選舉這麼多年，從沒有看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了。」

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

「破壞組織團結」竹縣藍營再開鍘 議員徐瑜新涉違紀恐丟黨籍

國民黨新竹縣黨部再祭黨紀！繼日前對縣議員上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增開鍘後，縣黨部考紀會今天再度召開緊急會議，認定國民黨籍縣議員候選人徐瑜新涉及多項重大違紀情事，決議建請撤銷黨籍，並呈報黨中央核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。