彰化縣北斗區縣議員選舉招數多 老將新秀競爭激烈

彰化縣議員選舉各選區候選人大致如外界預料中，唯北斗區在候選人登記前後出現變化，為選情投下變數，各候選人更不敢掉以輕心，親情牌、新生代、司法迫害等選戰訴求紛紛出籠，看得選民目不暇給。

選舉都要完成登記才確定競選，彰化縣北斗區完成登記的有劉淑芳、李浩誠、鄭朝元、謝典霖、杜懿彩、李俊諭、江熊一楓，原先要參選的吳錦潭如傳言沒登記，代表年輕世代的縣政府秘書鄭朝元登記投入選戰。

劉淑芳縣議員資歷相加起來總共七屆，是北斗區最資深民代，她唯一中斷兩屆是選上並連任田尾鄉長，因為資深讓選民認為基礎穩固，未料本屆只差95票就與縣議員失之交臂，她自稱受到「當選尾」震撼教育」，這次選舉如履薄冰，拜託選民1人拉10票，幫她達成長輩醫療、孩子教育環境、農民收成辛苦、青年就業返鄉、基層建設治安的五大「十全十美」政見。

劉淑芳說，從政近半世紀，大多數時間為選民、鄉民奔走服務，用在照顧家庭的時間相對減少，她覺得很對不起自己的孩子，還好孩子懂事體貼並長大成人，面對民代媽媽心生交棒念頭，勸媽媽劉淑芳再考慮，不然就請示神明，最後一家人到廟裡擲筊，神明聖示「當前局勢複雜多變，地方不能沒有厚實穩健的支柱，劉淑芳『繼續擔、繼續做』，待地方先穩住，日後年輕人再接棒。」

劉淑芳今表示，既然選民希望她繼續服務又有神明清楚聖示，她不能當逃兵，「甘願為大家扛到底」，只是要繼續當缺席媽媽，無法陪伴獨生子的成長。她說，每次忙到很晚回家看到空蕩蕩的餐桌，不禁慚愧「我是不及格的母親」，為了北斗區四鄉鎮更好，她必須忍痛割捨。

鄭朝元自稱是新生代，家戶拜訪時選民說「北斗區好久沒新面孔」，給他很大信心。李浩誠的父親去年辭世，帶著父親交代服務鄉梓的重任尋求連任。埤頭鄉長杜懿彩行事謹慎守法，在光電司法偵辦案件中全身而退，被看好當選縣議員機率高。李俊諭是北斗區唯一行動自由的民進黨縣議員候選人，預計可衝高票。縣議長謝典霖涉賄選等案、江熊一楓涉助理費弊案都遭羈押，認為遭司法迫害，希望凝聚選民支持。